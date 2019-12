Il campionato di Serie A tornerà nel weekend del ponte dell’Immacolata con un turno ricco di big match e, soprattutto, con un cambio al vertice della classifica. La Juventus, fermata in casa dal Sassuolo, ha visto l’Inter passargli davanti. Le due squadre sono separate da 1 punto e potremmo assistere ad altri colpi di scena tra qualche giorno.

Saranno proprio i nerazzurri ad inaugurare la 15ª giornata, visto che poi avranno il delicato impegno di Champions League contro il Barcellona. I ragazzi di Antonio Conte ospiteranno a San Siro la Roma.

Il fischio d’inizio sarà fissato alle ore 20.45 di venerdì 6 dicembre 2019. La partita verrà trasmessa in diretta tv su Sky. L’inter non vince in casa da 4 stagioni. L’ultimo successo risale al 2015, quando s’impose per 1-0 con goal di Gary Medel. L’anno scorso finì 1-1 con le reti di Ivan Perisic e Stephan El Shaarawy. Il bilancio dei nerazzurri a San Siro contro i giallorossi è di 44 vittorie, 27 pareggi e 15 sconfitte. Nell’attesa di scoprire cosa accadrà stavolta in campo, diamo uno sguardo al resto del programma del prossimo turno di campionato.

Calendario 15ª giornata, programma anticipi e posticipi

Si proseguirà sabato 7 dicembre 2019 alle ore 15.00 con l’Atalanta in campo, che ospiterà l’Hellas Verona (Sky). Seguirà il match del Napoli, chiamato a far risultato in trasferta contro l’Udinese alle ore 18.00 (Sky). I ragazzi di Carlo Ancelotti sono reduci da risultati non positivi e dovranno invertire la rotta se non vorranno perdere il treno delle big.

Una volta archiviato l’incontro della Dacia Arena, ci attenderà un altra grande sfida della 15ª giornata di Serie A.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Serie A

La Juventus sarà ospite della Lazio alle ore 20.45. La partita verrà trasmessa in diretta tv su DAZN. I biancocelesti, che stanno vivendo un ottimo momento in campionato, non vincono davanti ai propri tifosi dalla stagione 2003/04. In quell’occasione finì 2-0 con i goal di Bernardo Corradi e Stefano Fiore. Da allora tutte sconfitte più 3 pareggi. L’anno scorso ci fu la vittoria dei bianconeri per 1-2 con le reti di João Cancelo e Cristiano Ronaldo dopo l’autogol di Emre Can. Il bilancio casalingo della Lazio è di 24 vittorie, 18 pareggi e 33 sconfitte.

Il turno di campionato proseguirà domenica 8 dicembre 2019 alle ore 12.30 con Lecce-Genoa (DAZN), dopodiché ci attenderanno 3 sfide alle ore 15.00: Sassuolo-Cagliari (Sky), Torino-Fiorentina (Sky) e Spal-Brescia (DAZN). Poco più tardi, con fischio d’inizio alle ore 18.00, scenderanno in campo Sampdoria e Parma. Il match di Marassi verrà trasmesso in diretta tv su Sky.

Si chiuderà con il posticipo del Dall’Ara alle ore 20.45, dove il Bologna, reduce dalla sorprendente vittoria sul campo del Napoli, ospiterà il Milan.

I tifosi potranno vedere l’incontro in diretta tv su Sky. I rossoneri, che precedono proprio gli emiliani in classifica, proveranno a conquistare altri 3 punti per scalare la classifica e tornare nelle zone che più li competono.