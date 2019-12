Il campionato di Serie A tornerà tra pochi giorni per l’ultimo turno prima della sosta natalizia. Ad aprire le danze della 17ª giornata sarà la Juventus, che sarà ospite della Sampdoria mercoledì 18 dicembre 2019. I bianconeri giocheranno con largo anticipo a causa della Supercoppa Italiana, che disputeranno prima delle festività di Natale contro la Lazio. Tornati in testa alla classifica assieme all'Inter, i ragazzi di Maurizio Sarri proveranno a chiudere in vetta prima della sosta, ma soprattutto cercheranno di conquistare quella vittoria che a Marassi manca dalla stagione 2016/17.

La Juventus ha perso le ultime due trasferte a Genova contro i blucerchiati. L’anno scorso rimediò un 2-0 firmato da Grégoire Defrel e Gianluca Caprari nei minuti conclusivi della partita. Nella stagione prima fu sconfitta per 3-2. A segno Duván Zapata, Lucas Torreira e Gian Marco Ferrari per i padroni di casa, mentre gli ospiti si andarono in goal solamente a tempo scaduto con Gonzalo Higuaín e Paulo Dybala. Il bilancio dei bianconeri contro la Sampdoria è di 22 vittorie, 18 pareggi e 22 sconfitte a Marassi.

L’ultimo pareggio risale alla stagione 2010/11 (0-0). Tornando all’attualità, la partita in programma verrà giocata alle ore 18.55 e sarà trasmessa in diretta tv su Sky.

Calendario 17ª giornata, programma anticipi e posticipi

Il programma della 17ª giornata di Serie A proseguirà venerdì 20 dicembre 2019 alle ore 20.45 con Fiorentina-Roma. Una sfida tutta da seguire, che nelle ultime annate ha regalato spettacolo. La visione del match sarà in diretta tv su Sky. Toccherà poi a Udinese-Cagliari alle ore 15.00 di sabato 21 dicembre 2019 (Sky), mentre alle ore 18.00 toccherà all’Inter, che ospiterà il Genoa a San Siro.

Dopo essersi fatti raggiungere in vetta alla classifica dalla Juventus, i ragazzi di Antonio Conte proveranno a chiudere l’anno solare con un successo, anche se mancheranno giocatori importanti come Lautaro Martínez e Marcelo Brozović, assenti entrambi per squalifica. La partita dei nerazzurri sarà trasmessa in diretta tv su Sky.

In programma alle ore 20.45 ci sarà Torino-Spal (DAZN). Si riprenderà alle ore 12.30 di domenica 22 dicembre 2019 con quello che viene considerato da tutti il big match della 17ª giornata di Serie A.

Si affronteranno Atalanta e Milan. Il bilancio dei rossoneri sul campo dei bergamaschi è di 23 vittorie, 22 pareggi e 13 sconfitte. La scorsa stagione vinse 1-3 in rimonta. Dopo il vantaggio di Remo Freuler, andarono a segno Krzysztof Piątek (doppietta) e Hakan Çalhanoğlu. L’ultimo successo dei padroni di casa risale alla stagione 2015/16, quando finì 2-1. Luiz Adriano portò gli ospiti in vantaggio, dopodiché rimontarono Mauricio Pinilla e Papu Gómez. La partita sarà trasmessa in diretta tv su DAZN.

Saranno appena due le sfide in programma alle ore 15.00. Da una parte si giocherà Lecce-Bologna (Sky) e dall’altra parte vedremo Parma-Brescia (Sky). In serata si concluderà con Sassuolo-Napoli alle ore 20.45 (Sky).

La partita Lazio-Hellas Verona è stata posticipata a mercoledì 8 gennaio 2020 alle ore 20.45 e sarà visibile in diretta tv su DAZN.