Il campionato di Serie A tornerà alla vigilia dell’Epifania. Il prossimo turno verrà aperto dall’anticipo Brescia-Lazio alle ore 12.30 di domenica 5 gennaio 2020. La 18ª giornata vedrà i freschi vincitori della Supercoppa Italiana aprire le danze in trasferta allo Stadio Rigamonti. I biancocelesti cercheranno di conquistare i 3 punti, che permetterebbero loro di restare in scia delle prime due della classifica. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Sky.

A seguire ci saranno altri tre anticipi.

Alle ore 15.00 si affronteranno Spal ed Hellas Verona, mentre il Genoa ospiterà il Sassuolo alle ore 18.00. Entrambe le sfide saranno visibili in diretta tv su Sky e saranno importanti per le zone basse della classifica. Si chiuderà in serata con Roma-Torino. Fischio d’inizio alle ore 20.45 (DAZN).

Calendario 18ª giornata, programma delle partite del 6 gennaio

La 18ª giornata del campionato di Serie A proseguirà alle ore 12.30 di lunedì 6 gennaio 2020 con Bologna-Fiorentina. La partita dello Stadio Dall’Ara sarà trasmessa in diretta tv su DAZN.

Avremo tre partite in programma alle ore 15.00. L’Atalanta ospiterà il Parma (DAZN), mentre la Juventus riceverà il Cagliari (Sky). In campo scenderà contemporaneamente il Milan, che a San Siro affronterà la Sampdoria. La partita sarà visibile in diretta tv su Sky. I rossoneri, dopo la brutta prestazione nel turno precedente, saranno chiamati a rialzare la testa contro i blucerchiati. Nelle ultime due stagioni hanno ottenuto altrettanti successi davanti ai propri tifosi, ma in entrambi i casi con un solo goal di scarto. Nella stagione 2018/19 finì 3-2. Al vantaggio di Patrick Cutrone risposero Riccardo Saponara e Fabio Quagliarella, dopodiché ci fu il controsorpasso firmato da Gonzalo Higuaín e Suso. I rossoneri vinsero 1-0 nella stagione 2017/18 con rete decisiva di Giacomo Bonaventura. Il bilancio complessivo è del Milan in casa è di 40 vittorie a fronte di 10 pareggi e 11 sconfitte.

Il programma del penultimo turno del girone di andata vedrà sfidarsi Lecce e Udinese alle ore 18.00 (Sky).

Mentre a chiudere ci sarà il big match tra Napoli e Inter. La partita si giocherà alle ore 20.45 e verrà trasmessa in diretta tv su Sky. Nella scorsa stagione finì 4-1 per gli azzurri. A segno Piotr Zielinski, Dries Mertens e Fabián Ruiz (doppietta). Inutile fu la rete nel finale di Mauro Icardi. I nerazzurri non vincono in trasferta a Napoli dalla stagione 1997/98. In quell’occasione finì 0-2 con goal di Fabio Galante e autorete di Francesco Turrini. Il bilancio complessivo del Napoli in casa è di 37 vittorie a fronte di 19 pareggi e 17 sconfitte.

Una volta archiviata la 18ª giornata, ci attenderà un turno decisamente più interessante, con tre sfide d’alta classifica, che vedranno impegnate praticamente tutte le big.