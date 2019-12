Le probabili formazioni e le parole dei due allenatori

Probabile Formazione Reggio Audace (3-4-1-2): Voltolini; Spanò, Rozzio, Costa; Zanini, Varone, Rossi, Kirwan; Radrezza; Kargbo, Marchi. Allenatore: Alvini

Probabile Formazione Padova (4-3-1-2): Minelli; Pelagatti, Andelkovic, Kresic, Baraye; Fazzi, Ronaldo, Mandorlini; Piovanello; Mokulu, Soleri. Allenatore: Sullo

Reggiana, le parole di Alvini: "L'avversario ha grande forza, ci avviciniamo alla partita con consapevolezza e vogliamo fare una grande partita. Dobbiamo esprimere tutto il nostro potenziale, portiamo massimo rispetto per il Padova e proviamo a regalarci una serata straordinaria"

Padova, le parole di Sullo: "La Reggiana è forse la squadra che gioca meglio nel girone, e per me non è una sorpresa perché è ben costruita e ben allenata in una piazza importante quindi credo che sia giustamente lì in alto. Dovremo essere compatti e organizzati. Non recuperiamo ne Cherubin ne Lovato, e non ci sarà Santini squalificato"

Vigilia #RegPad Sullo: “Gli stimoli non ci mancano, la #Reggiana è forse la squadra che gioca meglio nel girone. Non divertiamo? Io paradossalmente a Salò mi sono “divertito”, ma ovviamente la cambierei tutta la vita con quella di domenica con l’Imolese…” https://t.co/kHMtdgTeQf pic.twitter.com/TpHPDMriDY — Calcio Padova (@PadovaCalcio) 15 dicembre 2019

Reggiana-Padova, info diretta tv e streaming

Il match di Serie C tra Reggiana e Padova, con fischio d'inizio ore 21.00, sarà trasmesso in diretta su Eleven Sports, servizio streaming che permette di guardare tutte le gare di Lega Pro registrandosi e con un semplice abbonamento a partire da 4,99 € per singola partita o 49,99€ annuale.

Un altro modo per guardare l'incontro è la diretta gratuita su Rai Sport +HD (ch. 57 DTT e ch. 58 SDD) a partire dalle ore 20:45.

In alternativa è possibile seguire il match in diretta testuale qui su Blasting News a partire dalle ore 20:30 con un ricco prepartita (dichiarazioni pre-gara, formazioni ufficiali e curiosità).