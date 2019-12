C'è grandissima attesa per la sfida di Supercoppa Italiana che metterà di fronte Juventus e Lazio. Domenica 22 dicembre le due squadre si affronteranno a Riad, la capitale dell'Arabia Saudita. Il fischio d'inizio di questa grande classica del calcio italiano è previsto per le ore 17 e 45. La Juventus potrebbe arrivare a vincere la nona Supercoppa Italiana della sua storia, mentre la Lazio vorrebbe bissare il successo ottenuto due anni fa, proprio contro la Juventus. I biancocelesti hanno già in bacheca quattro Supercoppe nazionali e vorrebbero aumentare questo bottino.

La Lazio, comunque, è una vera e propria rivelazione del campionato in questa stagione. La squadra di Simone Inzaghi, infatti, si trova al terzo posto in classifica in campionato ed è l'unica compagine che è riuscita a battere la Juventus in questa stagione. La diretta televisiva sarà su Rai 1, mentre la diretta streaming sarà trasmessa su Ray Play.

Probabili formazioni Juventus-Lazio, Supercoppa Italiana: Dybala favorito su Higuain

Nelle ultime partite contro l'Udinese e la Sampdoria, il tecnico bianconero Maurizio Sarri ha provato il tridente offensivo formato da Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala e Gonzalo Higuain.

Contro la Lazio, però, una scelta di questo tipo sembra notevolmente rischiosa, dal momento che in campionato la squadra di Simone Inzaghi ha battuto la Juventus proprio a causa del predominio a centrocampo. Sarri, dunque, dovrebbe puntare sul 4-3-1-2. In porta tornerà Szczesny, dopo che Gianluigi Buffon ha eguagliato il record di Paolo Maldini per quanto riguarda le presenze in serie A. La difesa dovrebbe essere formata da Cuadrado e Alex Sandro sulle fasce, mentre i centrali dovrebbero essere Bonucci e De Ligt (quest'ultimo tornerà con ogni probabilità titolare dopo le ottime prestazioni di Merih Demiral in campionato e in Champions League). A centrocampo dovrebbero esserci, invece, Bentancur (uno dei migliori della Juventus in questa prima parte di stagione), Pjanic e Matuidi. Il trequartista potrebbe essere Federico Bernardeschi, giocatore che ha avuto notevoli difficoltà finora, che che potrebbe fare la differenza proprio con la Lazio.

In attacco confermatissima la coppia formata da Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, autori di gol di pregevole fattura contro la Sampdoria nell'ultima partita di campionato.

Probabile formazione Juventus: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Ronaldo

Probabile formazione Lazio: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile