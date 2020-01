Continua il "casting difensore" per il Calciomercato dell’Atalanta. L’agente di Kjaer oggi incontrerà la Sampdoria per chiudere l’operazione ma Gasperini non vuole rimanere scoperto nel reparto difensivo. II vuoto lasciato dal danese dovrà essere colmato dall’arrivo di un nuovo centrale, l’identikit è abbastanza chiaro: deve essere giovane e adatto a giocare a nella difesa a tre.

Il sogno è quello di riportare a Bergamo Caldara che si è ripreso dagli infortuni ma nel Milan non gioca, almeno per il momento.

I rossoneri vogliono provare ad acquistare Todibo nel più breve tempo possibile e a quel punto lascerebbero partire Caldara. La trattativa non sembra molto facile ma le parti stanno lavorando per capire se l’operazione potrà essere fattibile oppure no.

Calciomercato Atalanta: due nuove idee per la difesa, Simakan e Benkovic

Il milanista non è però l’unico nome su cui i dirigenti del calciomercato dell’Atalanta stanno lavorando per rinforzare la difesa. Il primo giocatore individuato è stato Cobbaut dell’Anderlecht ma i belgi non vogliono lasciarlo andare nella finestra di gennaio.

Così si cercano nuovi profili come il classe 2000 Mohamed Simakan dello Strasburgo, un gigante di quasi un metro e novanta titolare inamovibile dei francesi. Per lui in questa stagione 14 presenze in campionato e cinque in Europa League, ragazzo quindi di grande talento, con un presente importante e un futuro luminoso. Il problema secondo Sky Sport, che ha rivelato oggi l’interessamento della Dea, è la valutazione che si assesta per il sito specializzato transfermarkt sui 6 milioni, troppi al momento.

L’alternativa che arriva dall’estero è il ventiduenne del Leicester Filip Benkovic, anche lui accostato ai nerazzurri da Sky. In passato è stato nel mirino dell’Inter ma la trattativa saltò, ora è alla ricerca di una squadra visto che in Premier League non è mai stato utilizzato. Ventidue anni, un metro e novantaquattro centimetri di altezza, nato in Croazia, costa 9 milioni ma la sua situazione nell’attuale club potrebbe far scendere il prezzo.

L’Atalanta guarda anche in Italia: piace Bonifazi

Per due nomi che arrivano fuori dai confini nazionali ce ne sarebbe uno che gioca in Italia per rinforzare la difesa dell’Atalanta. E’ Kevin Bonifazi, 23 anni, che nel Torino non trova spazio, sono solo tre le presenze in campionato fino a questo momento. Il suo nome è in uscita dalla rosa dei granata e tante sono le squadre che lo hanno inserito nella propria lista dei desideri per rinforzare il reparto difensivo. La SPAL lo rivorrebbe dopo l’ottimo campionato dell’anno scorso e anche il Parma lo acquisterebbe per fare coppia con Bruno Alves, senza contare che la Fiorentina spinge da tempo per regalarlo a Iachini.

Per Gasperini sarebbe sicuramente un buon innesto ma sarà difficile battere la concorrenza. SPAL e Parma gli darebbero subito una maglia da titolare cosa che la Dea non può fare.

Tutto ruota intorno alla volontà del giocatore che deve decidere se accettare la concorrenza e giocarsi una maglia in club che punta al quarto posto, oppure continuare a crescere in una società di fascia più bassa con tanti minuti a disposizione. La ricerca del difensore è l’argomento principale del calciomercato dell’Atalanta, oggi Kjaer potrebbe salutare, poi scatterà la corsa al sostituto con Simakan e Benkovic nuove idee da accostare al sogno Caldara e a Bonifazi.