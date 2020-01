La maggior parte dei dirigenti di società di calcio considera il Calciomercato invernale come un'occasione per puntellare le proprie rose e non un mercato di grandi trattative, come spesso avviene in estate. Diversa potrebbe essere la situazione durante questo calciomercato invernale, con tante società di vertice di Serie A che potrebbero anticipare alcune trattative di mercato rilevanti già a gennaio. Come scrive SportMediaset, una delle società più attive potrebbe essere proprio la Juventus, alla ricerca di un'alternativa sulla fascia sinistra al sempre impiegato Alex Sandro.

Come è noto l'alternativa del nazionale brasiliano è De Sciglio, che si è impegnato molto bene su quella fascia nonostante non sia il suo ruolo di riferimento (è un terzino destro). Proprio a gennaio, la Juventus potrebbe decidere di investire su un altro esterno sinistro, che piace molto al tecnico bianconero Maurizio Sarri: il nazionale italiano Emerson Palmieri, che nelle ultime partite è stato poco impiegato dal tecnico del Chelsea Frank Lampard.

Juve, SportMediaset: potrebbe arrivare Emerson Palmieri a gennaio

Secondo il noto sito sportivo, il poco impiego di Emerson Palmieri potrebbe portare il nazionale italiano a considerare una partenza dall'Inghilterra già a gennaio. D'altronde in estate ci sono gli Europei e l'italo-brasiliano è nel giro dei convocati del commissario tecnico della nazionale italiana Roberto Mancini. L'eventuale arrivo alla Juventus darebbe più visibilità al giocatore, che si giocherebbe il posto in bianconero con il nazionale brasiliano Alex Sandro. Come è noto, Emerson Palmieri è in scadenza di contratto a giugno 2022 e potrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto.

Juventus, possibile cessione di De Sciglio in caso di arrivo di Emerson Palmieri

L'eventuale acquisto del nazionale italiano potrebbe portare alla cessione del terzino destro Mattia De Sciglio, richiesto con insistenza dal Paris Saint-Germain.

L'eventuale cessione dell'ex Milan potrebbe portare nelle casse bianconere circa 20 milioni di euro utili da investire proprio su Emerson Palmieri. Di certo, qualora quest'ultimo dovesse partire bloccherebbe l'eventuale cessione da parte del Chelsea di Marcos Alonso all'Inter. Difficile infatti che la società inglese si possa privare a gennaio di entrambi i terzini sinistri della rosa.

Sarebbe quindi l'ennesimo "sgarbo" della Juventus all'Inter, dopo aver anticipato la società di Suning per l'acquisto del centrocampista offensivo svedese Dejan Kulusevski. Come è noto infatti, il nazionale svedese è stato ufficializzato dai bianconeri per circa 35 milioni di euro più 9 di bonus. Resterà al Parma in prestito proprio per rispettare l'intesa di inizio stagione fra la società emiliana e l'Atalanta, società che era proprietaria del cartellino dello svedese.