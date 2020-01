Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni di mercato per quanto riguarda la Juventus. Le ultime news si concentrano su Ousmane Dembelé, talento francese del Barcellona. Stando a quanto riporta il noto quotidiano spagnolo "El Desmarque", la Juventus lo avrebbe messo nel mirino. Il futuro dell'ex giocatore del Borussia Dortmund, infatti, pare essere molto lontano dalla Spagna. Dopo l'esplosione in Germania, Dembelé è stato acquistato dal club blaugrana per una cifra molto vicina ai centoquaranta milioni di euro, per cercare di sostituire Neymar.

Il giovanissimo giocatore, però, ha avuto numerosi problemi in Spagna, dove non si è mai davvero ambientato. Ora sta facendo moltissima fatica a farsi notare dal tecnico del Barcellona Ernesto Valverde, che gli preferisce Antoine Griezmann oppure Ansu Fati, classe 2002, che è esploso l'anno scorso (ha segnato anche contro l'Inter in Champions League). Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, inoltre, il Barcellona starebbe seguendo anche Dani Olmo.

Mercato Juventus, possibile colpo Dembelé

Il Barcellona vorrebbe ricavare una cifra molto vicina ai cento milioni di euro dalla cessione di Ousmane Dembelé, il cui valore si è deprezzato, viste le numerose traversie subite.

Su di lui ci sono alcuni dei migliori club del calcio europeo, come Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Atletico Madrid e Bayern Monaco, dunque per la Juventus non sarà assolutamente facile battere la concorrenza. Il club bianconero potrebbe decidere di investire una cifra così alta nella prossima sessione di Calciomercato estivo, dal momento che Ousmane Dembelé sarebbe un giocatore molto gradito al tecnico Maurizio Sarri. Si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.

Intanto, Fernando Felivevich, agente di Arturo Vidal, si troverebbe in Italia. Il procuratore vorrebbe provare a riportare il suo assistito in Italia e vincere la resistenza del Barcellona. Per il centrocampista cileno si è parlato in questi giorni di un suo possibile ritorno alla Juventus, ma la squadra al momento favorita per garantirsi le sue prestazioni è l'Inter.

Antonio Conte è un suo grandissimo estimatore e lo avrebbe chiesto direttamente alla dirigenza nerazzurra. Il tecnico salentino lo preferirebbe a De Paul, anche per il fatto che l'Udinese non fa sconti per lui e chiede circa trentacinque milioni di euro. Se non dovesse arrivare Arturo Vidal, l'Inter potrebbe puntare su Christian Eriksen, sul quale però c'è anche la Juventus. Il centrocampista danese ha il contratto in scadenza con il Tottenham a giugno di quest'anno e potrebbe dunque liberarsi a parametro zero a fine stagione.