La Juventus potrebbe essere una delle protagoniste di questa ultima settimana di Calciomercato. Si parla infatti della possibile cessione del centrocampista tedesco Emre Can, che oramai è considerato un vero e proprio esubero dalla società e dal tecnico bianconero Maurizio Sarri. Per il nazionale tedesco si parla di un interesse concreto del Borussia Dortmund, ma anche di alcune società della Premier League; su tutte Manchester United, Tottenham ed Everton. Proprio in caso di cessione del centrocampista, la Juventus potrebbe decidere di investire a centrocampo a gennaio.

Fra le possibilità, secondo Sky Sport, resta importante l'interesse bianconero per il giocatore del Barcellona Ivan Rakitic. Quest'ultimo, soprattutto con la permanenza di Vidal nella società catalana, potrebbe vedere ancora ridotto il suo impiego come titolare. Sarà importante per il croato giocare il più possibile anche per ottenere la convocazione con la sua nazionale agli Europei 2020. Altri nomi dati vicino alla Juventus sono quelli del centrocampista Allan, del mediano Tonali e del nazionale francese del Manchester United Paul Pogba.

Juventus, cessione Emre Can potrebbe favorire l'acquisto di uno fra Allan, Rakitic e Tonali

Come riportano alcuni media sportivi italiani, la Juventus valuta l'eventuale investimento a centrocampo in caso di partenza di Emre Can. Anche perché i bianconeri non potranno contare su Khedira almeno fino a marzo, questo significa almeno due mesi con solo quattro centrocampisti di ruolo. A febbraio ritorna la Champions League e sarà importante farsi trovare pronti, possibilmente con gran parte della rosa a disposizione.

Si è parlato di Rakitic, la Juventus però segue anche il brasiliano Allan, che potrebbe lasciare Napoli già a gennaio. Valutato circa 40-50 milioni, i bianconeri potrebbero investire la somma incassata dalla cessione di Emre Can per il brasiliano, stimato particolarmente da Sarri.

Juventus su Tonali e Pogba

Anche Tonali piace molto alla società bianconera, ma difficilmente lascerà Brescia durante il mercato gennaio.

Il sogno di mercato per eccellenza è sicuramente il centrocampista del Manchester United Paul Pogba, fermo almeno un mese dopo l'operazione subita alla caviglia. Anche in questo caso, come Tonali, sarebbe un investimento per l'estate. Le possibilità più concrete per gennaio sarebbero quindi Rakitic e Allan.

Intanto la società bianconera starebbe definendo con il Paris Saint Germain uno scambio fra terzini. A Parigi potrebbe finire Mattia De Sciglio, mentre a Torino arriverebbe il terzino sinistro Kurzawa. D'altronde la società bianconera aveva bisogno di una riserva di Alex Sandro come terzino sinistro, da questo la motivazione della possibile trattativa fra le due società.