La Juventus in questa stagione sta mettendo in mostra diverse individualità molto importanti, basti vedere il match di Coppa Italia per capire come Sarri sta riuscendo a valorizzare molti giocatori. Ottima la prestazione di Bentancur, finalmente sono emerse anche le qualità di Rabiot, ma a beneficiare del gioco del tecnico toscano sono soprattutto le punte. Se Cristiano Ronaldo era una certezza anche lo scorso anno, a sorprendere maggiormente sono stati Paulo Dybala e Gonzalo Higuain. Soprattutto il 21 bianconero, dopo la difficile stagione passata, sembra aver ritrovato quella brillantezza che lo porta a giocare anche di più con la squadra.

A tal punto che come scrive la stampa francese, nello specifico 'L'Equipe', l'argentino avrebbe attirato l'attenzione del Paris Saint Germain, alla ricerca di una punta che possa sostituire Edinson Cavani. L'uruguaiano va in scadenza di contratto a giugno 2020 e potrebbe firmare per l'Atletico Madrid. La società francese potrebbe quindi decidere di investire sulla punta argentina.

Juventus, Higuain possibile acquisto del PSG per il dopo Cavani

Il Paris Saint Germain potrebbe presentare un'offerta per Higuain.

Il direttore generale della società francese Leonardo è da sempre un estimatore del 21 bianconero, nell'estate 2018 decise infatti di portarlo al Milan quando era dirigente. Non ebbe molto successo nella sua esperienza a Milano, anche se venne condizionato da una situazione societaria non di certo ideale per i giocatori. Come dicevamo, il dirigente brasiliano potrebbe decidere di investire su Higuain soprattutto perché deve trovare un'alternativa importante a Cavani, pronto a lasciare il PSG a giugno 2020.

Bisognerà vedere poi quale sarà il futuro di Icardi a Parigi, ma indipendentemente dalla permanenza o meno dell'argentino al Paris Saint Germain, potrebbe arrivare in ogni caso una punta in più dato l'addio di Cavani.

La sorprendente stagione di Higuain

Una stagione importante quella del 21 bianconero, che sta contribuendo all'ottima stagione fin qui disputata dalla Juventus: 18 presenze con 5 gol e 4 assist in Serie A, 2 partite con 1 gol e 2 assist in Coppa Italia e 6 partite con 2 gol e 2 assist in Champions League sono l'attuale bottino raccolto dall'argentino, sempre più decisivo per la Juventus.

Proprio per questo è difficile che la società bianconera possa privarsi di Higuain la prossima stagione. Ha un contratto in scadenza a giugno 2021 e secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza bianconera starebbe pensando di allungare il suo contratto di almeno un altro anno. Solo dopo il 2022 la punta potrebbe ritornare in Argentina e chiudere la carriera al River Plate. Non è però escluso che la carriera del giocatore possa terminare alla Juventus.