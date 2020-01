Continuano a circolare con insistenza tante voci riguardo il calciomercato della Juventus in questo mese di gennaio 2020. La formazione bianconera è prima in Serie A alla pari con l'Inter e punta non solo allo scudetto, ma anche al trionfo in Champions League. Impresa difficile ma non impossibile, per una squadra che in questa sessione di mercato potrebbe subire però qualche cambiamento. Con la dirigenza che in ogni caso guarda anche già al futuro.

Suggestione dalla Francia: Neymar nel mirino?

Nei giorni scorsi si è vociferato di un interesse della Juventus in ottica futura per Mertens e Tonali.

Una punta esperta e un centrocampista in rampa di lancio che sicuramente hanno tutte le carte in regola per far bene con la maglia bianconera. Nelle ultime ore dalla Francia sono arrivate nuove notizie riguardo Neymar. A quanto pare anche la Juventus si sarebbe interessata alle prestazioni dell'asso brasiliano del Psg. Il giocatore però a quanto pare a breve rinnoverà con il suo club attuale.

A centrocampo si sogna un big

E' a centrocampo che la Juventus starebbe cercando un nome importante per dare maggiore qualità al reparto.

Il sogno proibito rimane sempre Paul Pogba, che potrebbe lasciare il Manchester United. Gli inglesi però chiedono una cifra importante per il suo cartellino. Ad ogni modo al momento il centrocampista francese è fermo ai box per infortunio e lo sarà per circa un mese. Ci sarebbe da battere la concorrenza dell'Inter. Sempre i nerazzurri, così come i bianconeri, seguono con grande attenzione il centrocampista del Tottenham Eriksen, in scadenza di contratto, con la squadra allenata da Conte che pare essere in vantaggio per accaparrarselo. Nelle ultime ore si è fatto avanti anche il Real, che avrebbe proposto uno scambio con Bale. Emre Can alla fine dovrebbe rimanere in bianconero e questa fa naufragare sul nascere ogni ipotesi di scambio con Paredes o Thiago Alcantara.

Le altre operazioni in entrata e in uscita

In questo Calciomercato la Juventus potrebbe decidere di sfoltire l'organico. Non sarà ceduto Demiral, nonostante la corte del Manchester City. Più facilmente invece potrebbe cambiare aria Rugani, che ha giocato davvero pochissimo in questa stagione. Il centrale ha tanti estimatori, ultimo il Milan che sarebbe intenzionato a chiederlo in prestito con diritto di riscatto, specie se non riuscirà ad arrivare a Todibo del Barcellona. Altro giocatore che piace ad altri club è Rabiot, che è finito nel mirino dell'Everton di Carlo Ancelotti. Il tecnico italiano ha grande stima del calciatore francese, che però nelle ultime settimane è apparso in crescita. Praticamente impossibile che la Juventus decida di privarsi di uno dei suoi gioielli.