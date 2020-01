La Juventus non molla Mauro Icardi. Stando alle ultime notizie di mercato trapelate, il club bianconero avrebbe intenzione di puntare sull'attaccante argentino per rinforzare il reparto offensivo nella prossima sessione estiva. Icardi è infatti un vero e proprio pallino di Fabio Paratici, che lo ha seguito da tempo, provando anche ad acquistarlo nella scorsa sessione di Calciomercato estivo. L'attaccante argentino, però, ha deciso di proseguire la sua carriera al Paris Saint Germain proprio l'ultimo giorno di mercato.

L'Inter lo ha girato in prestito al club francese, che può esercitare il diritto di riscatto versando settanta milioni di euro nelle casse nerazzurre. Nel contratto tra Inter e Paris Saint Germain, però, è stata inserita una clausola che permetterebbe ad Icardi di rifiutare il PSG. A causa di questa situazione, la Juventus potrebbe decidere di mettere sul piatto una proposta al giocatore sudamericano, offrendogli un lauto ingaggio. La moglie-agente del giocatore, Wanda Nara, non ha mai nascosto l'interesse della Juventus per il fortissimo attaccante argentino.

La Juventus non molla Mauro Icardi. L'indiscrezione è confermata anche in Inghilterra. Il noto quotidiano britannico "Daily Mail", infatti, scrive che il club bianconero avrebbe intenzione di acquistare l'attaccante argentino nella prossima sessione di calciomercato estivo, anche se il Paris Saint Germain ha già un accordo con l'Inter al termine del prestito. Mauro Icardi è tornato ai suoi livelli a Parigi, come dimostrano le tredici reti in diciotto presenze in questa prima parte di stagione. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, però, Icardi non si opporrebbe al ritorno in Italia. La moglie-agente Wanda Nara, infatti, lavora lì e starebbe cercando di convincere il marito a tornare a giocare in serie A. Intanto, in questa sessione di calciomercato invernale la Juventus potrebbe decidere di cedere alcuni giocatori.

Uno degli indiziati principali a lasciare Torino è Daniele Rugani. Il difensore centrale non sembra rientrare nei piani di Maurizio Sarri e ha numerosi estimatori in Inghilterra. Il club maggiormente interessato alle sue prestazioni sembra essere il Leicester. Altro giocatore in bilico è Emre Can, sul quale sarebbe molto forte l'interesse del Paris Saint Germain e del Borussia Dormtund, anche se Maurizio Sarri sta cercando di recuperarlo. Su Adrien Rabiot, invece, ci sarebbe l'Arsenal del nuovo tecnico Arteta. Il centrocampista francese sta avendo alcuni problemi di adattamento a Torino, dunque non si esclude la cessione a gennaio.