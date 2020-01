La Juventus è pronta a preparare il difficile match contro il Cagliari, ma a tenere banco in questi primi giorni di gennaio è sicuramente il Calciomercato. I primi 'botti' di mercato sono stati quelli del Milan e della Juve, che hanno ufficializzato rispettivamente Ibrahimovic e Kulusevski (arriverà a Torino a giugno 2020). Proprio i bianconeri potrebbero decidere di puntellare ulteriormente la propria rosa, con possibilità di cessione di alcuni esuberi. In questi giorni sarebbero stati avviati dei contatti fra Juventus e Paris Saint Germain: oggetto delle discussioni sono Emre Can, Paredes, De Sciglio e Meunier.

Come scrive, tra gli altri, calciomercato.com, è da escludere però la possibilità di un arrivo a Torino di un esubero della rosa parigina. Il terzino sinistro Layvin Kurzawa è in scadenza di contratto a giugno 2020, gli agenti del giocatore lo avrebbero offerto alla Juventus ma i bianconeri avrebbero detto no.

Kurzawa si sarebbe offerto alla Juve, ottenendo risposta negativa

Juventus e Paris Saint Germain potrebbero imbastire alcune trattative di mercato durante il mese di gennaio, da escludere però l'arrivo del terzino sinistro Kurzawa.

La Juve infatti è soddisfatta di Alex Sandro e di De Sciglio come prima alternativa del nazionale brasiliano. Inoltre i bianconeri starebbero lavorando al possibile acquisto, se non a gennaio, per giugno, del nazionale italiano Emerson Palmieri, in scadenza di contratto a giugno 2022 con il Chelsea. Si era parlato anche di un possibile scambio Emre Can-Paredes fra Juventus e Paris Saint Germain, ma il tecnico tedesco della squadra francese ha confermato che, fino a giugno, sia Cavani che il regista argentino resteranno a Parigi. Questo potrebbe anche significare una permanenza del centrocampista tedesco a Torino in questa seconda parte della stagione.

Il possibile arrivo di Pogba

Se il francese Kurzawa sembrerebbe non interessare alla Juventus, un altro suo connazionale potrebbe essere il sogno di mercato dei bianconeri per il calciomercato estivo.

Dall'Inghilterra infatti arrivano voci di una possibile trattativa fra Manchester United e Juventus per l'acquisto da parte dei bianconeri del centrocampista Paul Pogba. Quest'ultimo è scontento in Inghilterra e apprezzerebbe una nuova avventura professionale, magari proprio a Torino dove è cresciuto come uomo e giocatore. Si parla di una possibile offerta di circa 70 milioni di euro più il cartellino di Emre Can, valutato dalla Juventus almeno 50 milioni di euro. Fra l'altro, da giugno 2020 sarà attivata la clausola sul contratto del tedesco che potrà liberarsi per circa 50 milioni di euro.