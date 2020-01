Arrivano notizie molto importanti per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Stando a quanto riporta il noto quotidiano La Gazzetta dello Sport, infatti, il club bianconero sarebbe molto vicino a chiudere un'importante operazione di mercato a gennaio. Stiamo parlando dello scambio tra due difensori esterni, ovvero Mattia De Sciglio e Layvin Kurzawa, giocatore che milita nelle fila del Paris Saint-Germain. La notizia è stata confermata anche da Sport Mediaset, testata che sta seguendo con grande attenzione il Calciomercato della Juventus.

Entrambi i giocatori avrebbero già dato il loro assenso al trasferimento. De Sciglio e Kurzawa dovrebbero firmare un contratto di quattro anni con il loro nuovo club, per uno stipendio tra i tre e i tre milioni e mezzo di euro. Le società stanno lavorando con grande attenzione all'affare e l'ufficialità potrebbe arrivare nelle prossime ore. Stando alle ultime notizie trapelate, la trattativa sarebbe perciò in fase avanzata. Il direttore della Juventus Fabio Paratici e quello del Paris Saint-Germain Leonardo potrebbero accordarsi per uno scambio alla pari.

Il club bianconero, però, potrebbe decidere di richiedere un conguaglio alla società francese, dal momento che il contratto di Kurzawa con i parigini scadrà al termine della stagione in corso.

Mercato Juventus, possibile scambio De Sciglio-Kurzawa

Juventus e Paris Saint-Germain vorrebbero chiudere l'operazione in questa sessione di calciomercato invernale e starebbero già programmando le visite mediche.

Kurzawa sarebbe un giocatore molto gradito al tecnico bianconero Maurizio Sarri, dal momento che è in grado di giocare su entrambe le fasce. Inoltre, Alex Sandro ha certamente bisogno di un sostituto che lo faccia rifiatare; il terzino brasiliano, infatti, è stato il giocatore più impiegato da Maurizio Sarri in questa prima parte della stagione. L'allenatore bianconero, inoltre, ha a volte impiegato Danilo e addirittura Matuidi in quel ruolo.

Kurzawa avrebbe già dato il suo assenso per il trasferimento in bianconero; il terzino francese non è considerato un titolare dal tecnico del Paris Saint-Germain Thomas Tuchel, che spesso gli preferisce lo spagnolo Bernat. Il giocatore classe 1992 ha infatti collezionato solo quattordici presenze tra campionato, Champions League e Coppa di Lega francese. Intanto, arrivano novità anche per quanto riguarda il calciomercato in uscita. Uno dei giocatori che potrebbe lasciare il club bianconero è Emre Can. Il centrocampista tedesco sarebbe molto vicino al passaggio al Borussia Dortmund. La società tedesca, infatti, sarebbe disposta a mettere sul piatto una cifra di trenta milioni di euro, ovvero quella richiesta dalla Juventus per la cessione del centrocampista ex Liverpool.