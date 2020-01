La Juventus è da sempre attenta ai giovani, molti dei quali sono stati anche 'utilizzati' per monetizzare ed ottenere plusvalenze importanti dal punto di vista finanziario. Una delle cessioni più chiacchierate in estate è stata quella del centrocampista offensivo Riccardo Orsolini, arrivato alla Juventus nel 2017 dall'Ascoli. Il giocatore fu acquistato fra prestito e diritto di riscatto per una somma complessiva di 7,5 milioni di euro. Nel 2017-2018 ha giocato in prestito all'Atalanta (raccogliendo solo sette presenze) ma la consacrazione definitiva è arrivata la scorsa stagione quando è passato al Bologna in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro.

35 presenze e 8 gol hanno convinto la società emiliana a pagare la somma pattuita con la Juventus, che però si sarebbe riservata una sorta di 'gentlemen agreement' per l'eventuale acquisto del centrocampista offensivo nelle successive stagioni. Come scrive Tuttosport, infatti, la Juventus potrebbe acquistare il giocatore nell'estate 2020 e quella successiva ad un prezzo predefinito.

La Juventus potrebbe riacquistare Orsolini

Secondo il noto giornale sportivo torinese, la Juventus potrebbe acquistare il centrocampista offensivo Riccardo Orsolini dal Bologna ad un prezzo definito, ovvero a giugno 2020 a 22,5 milioni o a giugno 2021 a 30 milioni.

Ci sarebbe quindi una sorta di intesa verbale fra le due società nel momento in cui la Juventus ha avallato il riscatto del giocatore da parte del Bologna. Il centrocampista offensivo sta dimostrando di essere un giocatore decisivo, ne è prova anche il grande gol su punizione di domenica scorsa che ha regalato il pareggio alla sua squadra contro la Fiorentina. Nella prima parte della stagione ha già collezionato 18 presenze realizzando cinque gol ed è destinato a superare il record dello scorso anno, quando a fine stagione ha chiuso con otto gol. Inoltre, nell'ultima partita del 2019 della nazionale italiana, è stato convocato dal commissario tecnico Roberto Mancini ed ha esordito nella goleada contro l'Armenia realizzando un gol e due assist. Il giocatore spera di continuare con queste prestazioni non solo per ottenere la convocazione per gli Europei in estate, ma anche per essere acquistato dalla Juventus ed imporsi in una grande società come quella bianconera.

Il mercato dei bianconeri

Riccardo Orsolini potrebbe quindi rappresentare l'ennesimo colpo in prospettiva della Juventus, che in questi primi giorni di gennaio sta pensando molto agli investimenti sui giovani. L'acquisto di Kulusevski ne è l'esempio (il centrocampista offensivo svedese arriverà a Torino da giugno), ma si sta cercando di definire anche altri arrivi per il settore giovanile, su tutti il terzino sinistro ex Nantes Jean Claude Ntenda e l'esterno offensivo ex Sion Yannick Cotter. Inoltre, la Juventus starebbe lavorando all'acquisto del giocatore del Manchester United Tahith Chong.