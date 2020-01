La Juventus, come ribadito di recente dal direttore sportivo bianconero Fabio Paratici, non dovrebbe effettuare altre importanti trattative in questo Calciomercato invernale, sia per quanto riguarda gli acquisti che per le cessioni. Dopo le cessioni di Perin, Han e Mandzukic è arrivata l'ufficializzazione dell'acquisto di Kulusevski per giugno ed alcuni rinforzi classe 2002 per il settore giovanile come il terzino sinistro Jean Claude Ntenda e l'esterno offensivo Yannick Cotter. A suggerire però un colpo di mercato per gennaio è il noto giornalista Sconcerti, che nel suo consueto editoriale "Un cappuccino con Sconcerti" su Calciomercato.com, ha consigliato alla Juventus un acquisto che potrebbe rivelarsi un'occasione.

Secondo il giornalista Juventus, Inter e Roma dovrebbero pensare ad investire sulla punta belga del Napoli Dries Mertens in scadenza di contratto con la società campana a giugno 2020 e che difficilmente rinnoverà il suo contratto.

Juventus, Sconcerti suggerisce l'acquisto di Mertens

Per Sconcerti non ci sono dubbi: "Fossi la Juventus proverei a prendere Mertens". Secondo il noto giornalista si tratta di un'occasione di mercato importante, in quanto sarebbe uno dei pochi giocatori a prezzo vantaggioso in grado di determinare un risultato.

Il belga non sarebbe utile solo alla Juventus ma anche all'Inter, che ad esempio vuole rinforzare il settore avanzato, o alla Roma, che cerca un'alternativa di qualità a Dzeko. Come è noto l'attaccante è in scadenza di contratto a giugno 2020 e di certo l'abbondanza del Napoli nel settore avanzato ne condiziona un impiego costante da titolare.

L'abbondanza del Napoli nel settore avanzato

Attualmente infatti Gattuso dispone di molti giocatori offensivi: Llorente, Milik, Insigne, Callejon, Lozano, Younes, inoltre sono stati praticamente definiti gli acquisti di altri due centrocampisti (Lemme e Lobotka) che rimpingueranno ulteriormente la rosa campana. Questo potrebbe significare che il Napoli potrebbe decidere di cedere qualche elemento. Vendere ad esempio Mertens permetterebbe di ricavare qualcosa da un giocatore che probabilmente lascerà Napoli a giugno a parametro zero.

Allo stesso tempo garantirebbe un risparmio sull'ingaggio.

A proposito del mercato del Napoli, come dicevamo, sarebbero in arrivo sia Lemme (proveniente dal Lipsia) e Lobotka (dal Celta). Il Napoli per i due dovrebbe investire rispettivamente 12 milioni e 20 milioni di euro più bonus. Acquisti importanti e necessari per Gattuso, che ha richiesto espressamente due giocatori in grado di saper impostare e di garantire quantità.