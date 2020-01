Il Calciomercato della Juventus in questo 2020 è iniziato davvero col botto. La società bianconera ha infatti già annunciato alla riapertura delle trattative l'acquisto di Dejan Kulusevski, talento dell'Atalanta che si sta però mettendo in mostra con la maglia del Parma. Un giocatore giovane, lo svedese, ma di grande talento e di grande prospettiva. E infatti la Juve ci punta, salvo sorprese dell'ultima ora, a partire dalla prossima stagione. Nel frattempo non è da escludere che possa arrivare qualche volto nuovo già in questo mese di gennaio, anche se i rumors delle ultime ore parlano soprattutto di possibili cessioni.

Richieste dall'estero per Demiral e Rugani

In questa sessione di calciomercato la Juventus potrebbe cedere un difensore centrale. Rugani potrebbe infatti cambiare aria, del resto in questa prima parte della stagione il giocatore è sceso in campo pochissime volte. Ultimo nelle gerarchie di Sarri, potrebbe cambiare aria per trovare un club che gli dia fiducia e che gli conceda di giocare con maggiore continuità. Il suo profilo interesserebbe in particolare all'Arsenal del nuovo allenatore Arteta, intenzionato a far partire un nuovo corso con i Gunners.

Anche Demiral è finito nel mirino di alcuni club esteri. Specie dopo le sue ultime prestazioni che hanno convinto tutti. Il Leicester e il Borussia Dortmund infatti starebbero seguendo con grande attenzione la crescita del giocatore turco. Sembra però davvero improbabile che la Juventus ceda uno dei suoi giovani più emergenti, a meno di una offerta straordinaria.

A centrocampo il sogno resta Pogba

Per quanto riguarda invece il centrocampo, è probabile che la Juventus faccia qualche operazione per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Sarri. Finora infatti Rabiot e Ramsey non sembrano ancora essersi integrati al meglio negli schemi del nuovo allenatore. Da qualche settimana si parla di un possibile scambio con il Psg che prevederebbe l'approdo di Emre Can all'ombra della Torre Eiffel con Paredes destinato a fare il percorso inverso.

Al momento però questa trattativa sembra essere bloccata. Difficile che la società bianconera faccia partire invece Rabiot. L'asso francese, prelevato a costo zero in estate dal Psg, piace all'Everton di Carlo Ancelotti.

Il sogno della Juventus rimane Paul Pogba. Il giocatore francese sembra intenzionato a lasciare il Manchester United per tentare una nuova avventura. Lo segue il Real Madrid di Zidane ma anche la Juventus, che spera di farlo tornare a Torino. Secondo i media inglesi però il prezzo del giocatore sarebbe davvero molto alto, di circa 150 milioni di euro.