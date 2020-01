Il Calciomercato rossonero sta vivendo una fase di stallo dopo gli arrivi di Ibrahimovic, Kjaer e Begovic. Questa situazione è causata specialmente dall'immobilismo riguardante le cessioni del club rossonero, infatti il Milan è riuscito a cedere solo Reina e Borini con entrambi i giocatori che si sono liberati senza portare introiti nelle casse rossonere. In questa sessione di mercato il Milan avrebbe voluto vendere almeno uno tra Suso, Kessié e Calhanoglu, ma i dirigenti rossoneri si sono trovati di fronte alla 'grana' Paquetá.

Il brasiliano, infatti, sembrerebbe aver deciso di lasciare il Milan ed ha chiesto di non essere convocato contro il Brescia. Nelle ultime ore si è diffusa una voce riguardante un possibile scambio con la Juventus che coinvolgerebbe Federico Bernardeschi in questa sessione di calciomercato, rumors smentiti però da entrambi i club.

Calciomercato Milan, improbabile lo scambio con la Juventus

Lucas Paquetá ha chiesto di essere lasciato fuori dalla squadra per la trasferta a Brescia di venerdì 24 gennaio 2020, a causa dello stress relativo al calciomercato.

Secondo quanto riferito da Luca Marchetti di 'Sky', sarà necessario capire se il brasiliano potrà essere coinvolto in qualsiasi operazione di mercato negli ultimi giorni della finestra invernale. Dopo essere stato in panchina per sei partite consecutive, il 22enne ha effettuato degli accertamenti per un lieve attacco d'ansia domenica dopo la vittoria contro l'Udinese.

Paquetá è stato acquistato un anno fa dal Flamengo per 35 milioni di euro quando Leonardo era il direttore sportivo del Milan.

Ora ricopre lo stesso ruolo in PSG e i giganti della Ligue 1 hanno interesse a portarlo nella capitale francese. È interessante notare che circolavano delle voci riguardo a un accordo di scambio Paquetá-Bernardeschi con la Juventus, negato da entrambe le squadre a causa di una differenza nelle valutazioni dei giocatori e dello stipendio del playmaker della Juve di 4 milioni di euro.

Calciomercato Milan, prosegue l'assalto a Robinson

Il Milan sarebbe pronto a fare una grossa offerta per il difensore Wigan, Antonee Robinson in questa sessione di calciomercato. A causa delle preoccupazioni del fair play finanziario, i rossoneri potrebbero scaricare il terzino sinistro Ricardo Rodriguez al Fenerbahce e inseguire un sostituto. E l'ex terzino dell'Everton Antonee Robinson del Wigan, nato a Milton Keynes ma di nazionalità statunitense, è nei radar della dirigenza del Milan. Il 22enne è approdato al Wigan solo in estate. Il Milan avrebbe scelto Robinson in una folta cerchia di talenti emergenti, dopo aver seguito Matt Cash e Jayden Bogle.