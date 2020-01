Sembrava a un passo dal Fenerbahce, ma molto probabilmente Ricardo Rodriguez indosserà la maglia del Napoli. Pare essere così delineato il futuro del terzino svizzero del Milan, fuori dai progetti della società rossonera e desideroso di giocare in vista dei prossimi Europei. Nonostante un accordo già trovato con il Fenerbahce, i continui problemi tra il club di Istanbul e la federazione turca per via del financial fair play hanno fatto saltare definitivamente la trattativa.

Ed è così rispuntato l'interesse del Napoli, pronto a chiudere l'affare nelle prossime ore.

A riferirlo è la redazione di Radio Marte nel corso della puntata odierna della trasmissione Marte Sport Live. Il calciatore ritroverebbe il suo ex allenatore Gennaro Gattuso, intenzionato ad affidargli la fascia sinistra azzurra visti i continui problemi che affliggono Ghoulam.

UItimi dettagli da sistemare tra Milan e Napoli

Una virata forte, dunque, quella del club azzurro sull'esterno svizzero in uscita dal Milan. Il club rossonero aveva praticamente chiuso la cessione di Rodriguez al Fenerbahce in prestito con obbligo di riscatto fissato a 6 mln di euro.

Potrebbero cambiare le cifre dell'affare, con il Napoli intenzionato ad acquistare lo svizzero solamente in prestito con diritto di riscatto. Sarebbe previsto un incontro tra le parti a Casa Milan, nel pomeriggio, per perfezionare l'operazione. Giorni frenetici di calciomercato, a poche ore dalla chiusura della sessione invernale.

La redazione di Radio Marte ne è convinta e rilancia: in questi minuti sarebbero arrivate ulteriore conferme sul fatto che la trattativa per il terzino sinistro, in uscita dal Milan andrà a buon fine già nelle prossime ore.

Addirittura in giornata il l'esterno mancino potrebbe firmare con il club azzurro, che ne darebbe subito dopo l'ufficialità. La notizia è stata rilanciata a gran voce anche in Svizzera, da RSI.

Giuntoli aveva valutato diverse alternative prima di affondare il colpo

Sempre stando a quanto raccontato dall'emittente campana, il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli aveva sondato altre piste per la fascia sinistra, tra cui Kostas Tsimikas, Leonardo Koutris e Dimitrios Giannoulis.

Lo svizzero, dopo aver bocciato il PSV Eindhoven, avrebbe dato l’ok al suo trasferimento in terra campana: operazione che prevede un prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro. Il Milan, dunque, potrebbe avviare i contatti per il nuovo sostituto. Tra i possibili candidati ci sarebbe Robinson del Wigan.

Il Milan, a questo punto, avvierà i contatti per trovare immediatamente il sostituto. Il favorito sarebbe Robinson del Wigan, classe '97. La formula? Un prestito con diritto di riscatto fissato a 10-12 milioni di euro. Ricardo Rodriguez non sarà l'unica cessione del Milan, con il club rossonero sempre alle prese con i casi spinosi di Suso, Piatek e Paquetá.

Lo spagnolo sarebbe vicino al Siviglia, mentre l'attaccante polacco è in trattativa con il Tottenham. Sembra più difficile, invece, la partenza del giovane calciatore brasiliano.