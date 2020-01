Arrivano importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero ha intenzione di acquistare Paul Pogba nella prossima sessione di calciomercato estivo. Il calciatore francese, infatti, è un vero e proprio pallino per il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici, che lo sta seguendo da tanto tempo.

Pogba, al momento, ha numerosi problemi fisici, ma soprattutto vorrebbe lasciare il Manchester United, club nel quale non si è mai ambientato veramente. Il club inglese, comunque, non ha alcuna intenzione di fare degli sconti per il centrocampista transalpino, che viene valutato almeno cento milioni di euro.

La Juventus starebbe pensando di inserire una contropartita tecnica per abbassare la valutazione del giocatore. Stando a quanto riporta il noto quotidiano spagnolo "Fichajes.net", il club bianconero potrebbe decidere di mettere sul piatto il cartellino di Adrien Rabiot. Il centrocampista connazionale di Pogba sarebbe molto apprezzato dalla dirigenza del Manchester United.

Inoltre, l'ex giocatore del Paris Saint Germain non si è ancora ambientato a Torino. Rabiot non sta riuscendo ad esprimere il suo talento e non ha mai fatto la differenza.

Per questo, il tecnico bianconero Maurizio Sarri non lo considera di certo un titolare fisso.

Mercato Juventus, possibile scambio Rabiot-Pogba

Pogba vorrebbe lasciare il Manchester United per rilanciarsi a Torino, dato che in questo periodo non sta certamente vivendo un momento facile per la sua carriera. Il centrocampista francese è rimasto sempre molto legato al club bianconero e a Torino sarebbe accolto come un re dai tifosi.

Inoltre, il Real Madrid non sarebbe più interessato a Paul Pogba. Il club spagnolo, infatti, stando alle ultime indiscrezioni trapelate dal quotidiano olandese "De Telegraph", avrebbe messo nel mirino Donny Van de Beek dell'Ajax. Con ogni probabilità sarà lui il prossimo colpo di Florentino Perez nella prossima sessione di calciomercato estivo. A causa di ciò, dunque, la Juventus dovrebbe trovarsi priva del concorrente più pericoloso nella corsa a Paul Pogba.

Si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime settimane.

Intanto, la Juventus avrebbe messo nel mirino Marash Kumbulla, talentuoso difensore che milita nelle fila del Verona. Il giocatore di nazionalità albanese è stato protagonista di un'ottima prima parte di stagione, tanto che su di lui ci sono anche altre big del calcio italiano, come Inter, Napoli e Roma. Gli scaligeri non hanno intenzione di cedere il difensore in questa sessione di calciomercato invernale, a meno che non arrivino delle offerte irrinunciabili.