Martedì 14 gennaio, alle ore 15:00, è previsto il fischio di inizio del match di Coppa Italia tra Napoli e Perugia. La sfida, valevole per gli ottavi di finale, sulla carta vede il Napoli come grande favorita ma il momento no dei Partenopei impone alla squadra di Gattuso la massima concentrazione (il Napoli di Gattuso su quattro match giocati ne ha persi tre e vinti solo uno contro il Sassuolo). Il Perugia, invece, potrà contare sul morale alto dovuto all'arrivo del nuovo allenatore Serse Cosmi: la partita contro il Napoli sarà il suo esordio da allenatore degli umbri e vorrà, per questo, cercare di fare bene.

La vincitrice di questo match affronterà la squadra vincente tra Lazio e Cremonese, in campo sempre il 14 gennaio ma alle ore 18:00.

Gattuso verso il turnover

Il Napoli di Gattuso dovrebbe cambiare di parecchio rispetto a quello visto contro la Lazio sabato 11 gennaio; il modulo sarà il 4-3-3, con Ospina che va verso la riconferma nonostante il grave errore che è costata la sconfitta nell'ultima partita. La difesa sarà ancora una volta priva di Koulibaly (fuori per infortunio); sulle fasce dovrebbero giocare Hysai e uno tra Ghoulam e Mario Rui.

I centrali saranno invece Luperto e uno tra Di Lorenzo e Manolas. Opportunità dal primo minuto per Elmas a centrocampo, che dovrebbe giocare insieme a Gaetano (in ballottaggio con Fabian Ruiz) e a Zielinski (in ballottaggio con Allan). Certo, invece, il tridente offensivo che sarà composto da Lozano a destra, Younes a sinistra e Llorente al centro.

Probabile formazione Napoli (4-3-3): Ospina, Hysai-Luperto-Manolas/Di Lorenzo-Ghoulam/Mario Rui, Elmas-Gaetano/Fabian Ruiz-Zielinski/Allan, Lozano-Llorente-Younes.

Le prime scelte di Cosmi

Cambia totalmente volto il Perugia con la prima partita di Cosmi, nominato nuovo allenatore dopo la sconfitta maturata dal Perugia contro il Venezia dello scorso 29 dicembre. Il modulo scelto dal nuovo allenatore sarà il 3-5-2, con Fulignati che sarà chiamato a difendere la porta.

Il tridente difensivo sarà composto da Gyomber, Sgarbi e Falasco. Sugli esterni di centrocampo dovrebbero agire Nzita e uno tra Rosi e Mazzocchi, mentre i centrali saranno Falzerano, Carraro e Dragomir. Nessun dubbio per quanto riguarda l'attacco, che sarà composto dalla coppia Iemmello e Capone.

Probabile formazione Perugia (3-5-2): Fulignati, Gyomber-Sgarbi-Falasco, Rosi/Mazzocchi-Falzerano-Carraro-Dragomir-Nzita, Iemmello-Capone.

Il match sarà visibile in esclusiva RAI (che detiene i diritti televisivi della competizione), sul canale Rai 2. L'incontro sarà inoltre visibile anche in diretta streaming dal sito di Rai Play.