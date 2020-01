Archiviati gli ottavi di finale della Coppa Italia, si tornerà in campo per il campionato di Serie A. Dopo qualche giorno, però, avremo già le prime sfide dei quarti di finale. A contendersi il trofeo sono rimaste praticamente tutte le big, fatta eccezione dell’Atalanta. Avremo così sfide interessanti che promettono spettacolo in campo. Così come accaduto fino a questo momento della competizione, avremo partite di sola andata.

Napoli-Lazio aprirà il calendario dei quarti di finale

Ad aprire le danze saranno Napoli e Lazio.

Appuntamento fissato per martedì 21 gennaio alle ore 20.45, con diretta tv su Rai 1. Sono diversi gli incroci in Coppa Italia tra le due squadre. Il bilancio è a favore dei biancocelesti, che hanno conquistato 9 vittorie a fronte di 4 pareggi e 7 sconfitte. L’ultima sfida risale alle semifinali della stagione 2014/15. L’andata allo Stadio Olimpico finì 1-1 con i goal di Miroslav Klose e Manolo Gabbiadini. Il ritorno allo Stadio San Paolo si concluse 0-1 con la rete di Senad Lulic. La Lazio approdò in finale, dove poi fu sconfitta dalla Juventus.

Le due squadre si sono incrociate in 3 occasioni ai quarti di finale. Nella stagione 2013/14 vinse il Napoli per 1-0 con goal di Gonzalo Higuaín. Nella stagione 1996/97 s’imposero i biancocelesti 4-0 al ritorno, dopo aver pareggiato 1-1 all’andata. Infine, nella stagione 1994/95 vinse entrambe le gare la Lazio: 1-0 in casa e 1-2 in trasferta. Se prendiamo in considerazione le partite disputate allo Stadio San Paolo, abbiamo un bilancio di perfetta parità: 4 vittorie ciascuna e 2 pareggi.

Coppa Italia: Juventus-Roma tra le altre sfide del tabellone

Una volta archiviata la prima sfida di Coppa Italia, bisognerà attendere mercoledì 22 gennaio per assistere ad un altro match. A sfidarsi saranno Juventus e Roma. Fischio d’inizio fissato alle ore 20.45 all’Allianz Stadium, con diretta tv su Rai 1. I giallorossi, dopo aver perso in campionato di recente, proveranno a riscattarsi contro i bianconeri.

Qualificazione non facile per i ragazzi di Paulo Fonseca, ma non certo impossibile. La squadra di Maurizio Sarri, dopo aver eliminato agevolmente l’Udinese, si troverà davanti un’avversaria più ostica. Il programma dei quarti di finale proseguirà martedì 28 gennaio con Milan-Torino alle ore 20.45. Anche in questo caso sarà Rai 1 a trasmettere la diretta tv. Il programma dei quarti si concluderà mercoledì 29 gennaio con Inter-Fiorentina alle ore 20.45, con diretta tv su Rai 1.

Lo Stadio San Siro ospiterà 2 sfide a poche ore di distanza. I nerazzurri, che hanno eliminato il Cagliari, sembrano voler puntare molto sulla Coppa Italia, tanto quanto sullo scudetto. Chissà che ai ragazzi di Antonio Conte non riesca l’accoppiata in questa stagione.