Come ogni lunedì, il noto giornalista di SportItalia Michele Criscitiello ha lanciato il suo consueto editoriale su Tuttomercatoweb. Si è evidentemente soffermato su Juventus ed Inter, esaltando anche la grande prestazione dell'Atalanta che ha rifilato un netto 7 a 0 al Torino. Non è mancato poi il riferimento al Calciomercato ed il giornalista ha fatto grandi complimenti all'Inter, in particolar modo alla dirigenza. Su tutti il principale artefice dell'ottima stagione dei nerazzurri è il direttore generale Giuseppe Marotta.

In riferimento agli acquisti effettuati sia nel calciomercato estivo che in quello invernale dall'Inter, Criscitiello ha infatti dichiarato "tra l'estate e l'inverno hanno fatto una collezione da far invidia a Dolce e Gabbana" definendo Eriksen "una manna dal cielo". Meriti anche a Conte che però deve avere pazienza nel vincere in quanto l'Inter avrà bisogno di almeno 12-24 mesi per fronteggiare il predominio della Juventus. Criscitiello ha infatti dichiarato "non puoi pensare di vincere subito e scalfire la leadership della Juventus che vince da 8 anni, l'anno prima prende Ronaldo" e nel settore avanzato ha giocatori importanti come Higuain e Dybala.

Ha poi aggiunto che le riserve bianconere potrebbero lottare tranquillamente per vincere il campionato.

'Se sei un vero interista tifi per la Juve in Champions'

Lo stesso Michele Criscitiello ha lanciato una provocazione all'Inter ed in generale ai sostenitori interisti, dichiarando "se sei un vero interista tifi per la Juve in Europa". Il giornalista ha infatti spiegato che la società bianconera negli ultimi anni ha acquistato giocatori per arrivare alla Champions League, da qui infatti gli arrivi di Cristiano Ronaldo e de Ligt.

Se la Juventus dovesse vincere la Champions League, i bianconeri chiuderebbero un ciclo di anni di successi (in Italia ed in Europa) e questo potrebbe velocizzare la crescita nei risultati dell'Inter. Criscitiello ha poi però fatto un appunto alla società di Suning, sottolineando che la dirigenza non avrebbe dovuto vendere Nainggolan. Poteva e doveva essere gestito meglio in quanto è un giocatore in grado di dare molto dal punto di vista tattico e tecnico.

Criscitiello si complimenta con l'Atalanta

Michele Criscitiello ha poi fatto i complimenti all'Atalanta della Famiglia Percassi, che sta dimostrando tramite un mercato oculato e di qualità che si possono costruire grandi squadre senza investire eccessivamente. Grandi meriti anche al tecnico dei bergamaschi Gianpiero Gasperini, che sta dimostrando tutte le sue qualità. I tanti gol realizzati dall'Atalanta in questa stagione danno ancora più credibilità alla Serie A che finalmente sta mostrando di essere un campionato bello, avvincente e con tanti gol realizzati.