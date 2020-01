La Juventus di Maurizio Sarri sta mettendo in mostra un settore avanzato di notevole valore, merito della prolificità dimostrata in questi mesi da Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain e Paulo Dybala. Proprio i due argentini lo scorso Calciomercato estivo sono stati vicini all'addio alla Juventus ma per la permanenza del 10 bianconero è stato decisivo Maurizio Sarri. A rivelarlo è stato proprio Paulo Dybala, che in un'intervista al 'The Guardian', ha dichiarato: "L'arrivo di Sarri ha aiutato. Ha voluto che restassi, il che mi ha dato forza quando non sapevamo cosa sarebbe successo".

Il tecnico bianconero è riuscito a tirare fuori il meglio dall'argentino, che in questa stagione si sta dimostrando fondamentale non solo in campionato ma anche in Champions League. Basti ricordare il grande gol su punizione realizzato contro l'Atletico Madrid da Dybala, decisivo per l' 1 a 0 finale. Oltre a parlare della sua stagione, ha gettato però dei dubbi sul suo futuro professionale a Torino. Parole che evidentemente non hanno fatto piacere ai tanti sostenitori bianconeri.

'Ora sono felice ma non so cosa accadrà'

Paulo Dybala, in un'intervista al noto giornale inglese 'The Guardian', ha parlato della sua esperienza in bianconero sottolineando come durante lo scorso calciomercato estivo è stato vicino all'addio alla Juventus. Ha infatti dichiarato "sono stato vicino ad andarmene. Era nei pensieri del club, lo sapevo". È poi rimasto anche per volere di Sarri, che ha saputo rivalutarlo avvicinandolo maggiormente alla porta rispetto alla scorsa stagione. Lo stesso Dybala ha poi aggiunto che ha due anni di contratto con la Juventus (il contratto scade a giugno 2022), dichiarando che non sono tantissimi e quindi non danno garanzia su una permanenza a Torino dell'argentino.

Ha infatti dichiarato "vedremo quali piani avrà la Juventus, se pensano che sia meglio che parta nel prossimo mercato o se vogliono che resti". Ha poi ribadito che "ora sono felice ma non so cosa accadrà".

Paulo Dybala su Messi e Cristiano Ronaldo

Non è mancata poi una domanda su Leo Messi e Cristiano Ronaldo, il 10 bianconero infatti è uno dei pochi ad aver avuto l'opportunità di giocare con i due giocatori, considerati i più forti al mondo nell'ultimo decennio.

Non si è sbilanciato in merito ad una valutazione su chi sia il più forte ma ha riconosciuto tanti meriti ai due campioni. Dybala ha infatti dichiarato che la maggior parte delle persone non tengono conto che sono due grandi professionisti che si allenano quotidianamente e che sono un esempio di atleti eccellenti per tanti giocatori. E' proprio questo il segreto del loro successo, una dedizione al lavoro che li ha portati a conquistare tantissimi trofei individuali e di squadra.