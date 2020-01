Questi sono gli ultimi giorni di mercato e le varie società stanno cercando di mettere a segno gli ultimi colpi. Anche la Juventus, in questa settimana, potrebbe essere al lavoro sia sul fronte entrate che sul fronte uscite. Fabio Paratici starebbe pensando di fare uno scambio di terzini con il Paris Saint-Germain. Ma una delle situazioni in casa bianconera che va monitorata con grande attenzione è quella di Emre Can. Il tedesco, ieri, non era a Napoli insieme ai compagni e la sensazione è che sia ad un passo dall'addio.

Il giocatore vorrebbe lasciare la Juventus dove sta trovando pochissimo spazio. Su Emre Can ci sarebbe il forte interesse del Borussia Dortmund che sarebbe pronto a offrire ai bianconeri 30 milioni ma non avrebbe ancora l’accordo con il ragazzo.

La Juventus potrebbe cedere Emre Can

La Juventus, in questi ultimi giorni di mercato, potrebbe puntellare la sua rosa inserendo nelle sue fila Layvin Kurzawa, ma potrebbe anche perdere Mattia De Sciglio e Emre Can. Quest'ultimo avrebbe espresso il desiderio di lasciare Torino visto che Maurizio Sarri non lo fa giocare praticamente mai.

Il tedesco non vuole correre il rischio di perdere gli Europei e perciò sarebbe intenzionato a lasciare la Juventus. Su di lui ci sarebbe il forte interesse del Borussia Dotmund che sarebbe pronto ad acquistarlo. Secondo la Bild, nelle ultime ore, la Juventus avrebbe aperto alla possibilità di cedere il suo numero 23 in prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni. Dunque resta da capire come evolverà questa situazione e se davvero il club bianconero accontenterà Emre Can cedendolo anche con formule differenti dalla cessione a titolo definitivo.

Per la Juventus non tramonta la pista Rakitic

Nelle ultime settimane alla Juventus è anche stato accostato il nome di Ivan Rakitic. Prima si è parlato di un possibile scambio con Federico Bernardeschi, scambio che però non si è concretizzato. Ma il nome di Ivan Rakitic resterebbe sempre in orbita Juventus e non è da escludere che rientri in una trattativa con Emre Can. Dunque, il tedesco ha molti estimatori e chissà che dalla sua cessione, per i bianconeri, non si aprano interessanti scenari di mercato.

Fabio Paratici, ieri sera, ha sottolineato che il tedesco è un giocatore importante che ha diversi estimatori.

La Juventus non sostituirà Can

Questa settimana, il nome di Emre Can potrebbe essere al centro di diverse trattative di mercato. La sua avventura alla Juventus potrebbe essere al termine, ma ancora non si sa con certezza dove andrà a giocare e non è nemmeno da escludere una sua permanenza a Torino come ha spiegato lo stesso Fabio Paratici: "Per quanto riguarda Emre, è un calciatore della Juve importante, quindi siamo contenti se rimane", ha dichiarato il Chief Officer della Juventus che poi ha aggiunto che se ci sarà un'offerta che farà felice il club bianconero e lo stesso Emre Can si vedrà il da farsi.

Dunque il futuro del tedesco è ancora tutto da scrivere, ma quasi certamente se il tedesco partirà la Juventus non correrà ai ripari: "Se uscirà non sarà sostituito", ha dichiarato Fabio Paratici nella serata di ieri.

Perciò queste ultime ore di mercato serviranno per capire quale sarà il futuro di Emre Can, ma anche per vedere come evolverà lo scambio con il Paris Saint-Germain. La Juventus potrebbe prendere Layvin Kurzawa e cedere Mattia De Sciglio. Ma anche in questo caso resta capire se ci sarà un conguaglio economico a favore dei bianconeri. Dunque, per Fabio Paratici saranno giorni intensi tra campo e mercato visto che comunque il dirigente della Juventus dovrà anche capire con Maurizio Sarri cosa è successo nella gara di ieri sera contro il Napoli.