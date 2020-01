Questi ultimi giorni di mercato, potrebbero regalare qualche novità ai tifosi della Juventus. Infatti, Fabio Paratici sarebbe al lavoro per uno scambio con il Paris Saint - Germain fra Mattia De Sciglio e Layvin Kurzawa. Quest'ultimo, stando a quanto afferma Canal +, avrebbe già svuotato il suo armadietto e sarebbe pronto a lasciare Parigi. Ma la Juventus, da qui a venerdì 31 gennaio, potrebbe dover risolvere anche la situazione di Emre Can. Il tedesco sta vivendo una stagione davvero complicata visto che con l'arrivo di Maurizio Sarri non ata trovando spazio.

Emre Can è l'ultimo nelle gerarchie del tecnico e ultimamente è stato scavalcato anche da Federico Bernardeschi che da qualche settimana si sta trasformando in una mezzala. Dunque, la sensazione è che da qui alla fine del mercato la Juventus, se dovesse ricevere una buona offerta, potrebbe cedere il suo numero 23.

La Juventus pensa al mercato

La Juventus ha una rosa molto ampia e completa perciò il mercato di gennaio non ha riservato grandi sorprese. Ma i bianconeri, in questi ultimi giorni di trattative, potrebbero dare qualche operazione per perfezionare la loro rosa.

Proprio in quest'ottica sta lavorando Fabio Paratici che presto potrebbe regalare un terzino sinistro a Maurizio Sarri. Infatti, in questi mesi, il tecnico juventino sulla corsia mancina ha avuto a disposizione il solo Alex Sandro e in caso di necessità ha adattato uno fra Danilo e Mattia De Sciglio che sono entrambi destri. Perciò, la Juventus avrebbe l'esigenza di trovare un sinistro puro e perciò, nei giorni scorsi, si è aperto un dialogo con il Paris Saint - Germain per intavolare uno scambio di terzini.

Dunque, Mattia De Sciglio potrebbe andare a Parigi con Layvin Kurzawa che invece, potrebbe spostarsi a Torino. La trattativa sarebbe ben avviata e adesso le parti starebbero discutendo solo di un conguaglio economico da versare a favore della Vecchia Signora. Infatti, Kurzawa va in scadenza a giugno con il Psg e quindi il suo valore rispetto a Mattia De Sciglio potrebbe essere inferiore.

La Juventus potrebbe privarsi di Emre Can

Ieri, Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per la gara contro il Napoli e in questo elenco non figurava il nome di Emre Can. Il tedesco è al centro di alcune voci di mercato e la sua permanenza a Torino è tutt'altro che scontata. Emre Can sarebbe finito nel mirino del Borussia Dortmund che nei prossimi giorni potrebbe fare un'offerta ufficiale alla Juventus. I tedeschi, stando a quando afferma Niccolò Ceccarini nel suo editoriale su Tuttomercatoweb, sarebbe disposto ad offrire 20 milioni di euro. La Juventus, però, vorrebbe circa 30 milioni di euro.

Dunque resta un po' di distanza tra le parti e bisognerà vedere se sarà colmata oppure no. Non è da escludere che la Juventus e il Borussia Dortmund possano trovarsi a metà strada. Inoltre, lo stesso Emre Can potrebbe spingere per andare via, visto che non gioca praticamente mai e soprattutto in estate ci sono gli Europei e non vuole rischiare di perdere la nazionale.

La Juventus starebbe lavorando al rinnovo di Dybala

La Juventus, in queste settimane, non starebbe lavorando solo sul mercato in entrata e in uscita, ma sarebbe anche all'opera per blindare i suoi talenti. Infatti, stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoJuve, Fabio Paratici starebbe trattando il rinnovo di Paulo Dybala.

Il numero 10 juventino è legato alla Vecchia Signora fino al 2022. Per questo motivo la Juventus sarebbe pronta ad allungare il suo rapporto con Paulo Dybala. La Joya, dopo un'estate burrascosa, ha saputo riprendersi la titolarità in bianconero e forse anche il rinnovo.