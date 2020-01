La Juventus ieri sera ha fatto il suo arrivo a Roma e si è immediatamente diretta in hotel per il ritiro. Questa mattina, la squadra ha svolto il classico lavoro pre-gara in vista della sfida contro i giallorossi. Maurizio Sarri sembra aver sciolto tutti gli ultimi dubbi s oggi dovrebbe riproporre la stessa formazione vista contro il Cagliari. Dunque al fianco di Leonardo Bonucci ci sarà ancora Merih Demiral, mentre Matthijs De Ligt partirà dalla panchina.

La Juve non cambia

Questa sera la Juve giocherà la prima di tre sfide ravvicinate, ma la sensazione è che nella gara contro la Roma non ci saranno cambi di formazione.

Infatti, nelle prossime partite, Maurizio Sarri farà delle rotazioni, ma probabilmente lo farà nella partita di Coppa Italia contro l'Udinese.

Dunque, stasera, la Juve scenderà in campo con il 4-3-1-2 e in porta giocherà Wojciech Szczesny. In difesa, invece, ci saranno Juan Cuadrado e Alex Sandro che agiranno sulle fasce, mentre in mezzo toccherà ancora alla coppia formata da Leonardo Bonucci e Merih Demiral. Davanti alla retroguardia bianconera agirà la mediana a tre che sarà composta da Adrien Rabiot, Miralem Pjanic e Blaise Matuidi.

Il numero 25 juventino, dunque, sostituirà ancora lo squalificato Rodrigo Bentancur. Il francese si è guadagnato la riconferma grazie alla buona prestazione offerta contro il Cagliari, anche se Maurizio Sarri gli chiede di essere più incisivo in zona gol. Infatti, ultimamente, i centrocampisti della Juve non stanno segnando. La speranza è che anche i mediani riescano a sbloccarsi, ma l'attacco bianconero è comunque in buone mani, visto che stasera in avanti saranno confermati Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Mentre alle spalle delle due punte juventine si muoverà Aaron Ramsey.

Probabile formazione Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo.

Un regalo speciale per Tortu

Stasera i tifosi juventini saranno davanti alla TV per seguire la sfida tra la Roma e la Juventus.

I bianconeri potranno contare anche sul supporto di molti sostenitori che saranno presenti all'Olimpico.

La Juventus può contare sul sostegno di molti tifosi vip, fra questi c'è Filippo Tortu. L'atleta azzurro è un grande fan della Juve e per questo Natale ha ricevuto un regalo davvero speciale. Infatti, questa mattina, Filippo Tortu, nelle sue Instagram Stories, ha fatto sapere di aver ricevuto un dono molto gradito da un campione juventino. Federico Bernardeschi ha infatti regalato la sua maglia all'atleta azzurro con tanto di messaggio di auguri: "È bello condividere la stessa Fede", questo è il messaggio scritto dal numero 33 juventino nel biglietto che accompagnava il regalo fatto a Filippo Tortu.