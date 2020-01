Fabio Paratici è sempre molto attento ai giovani talenti di tutto il mondo e segue con grande attenzione molti profili davvero interessanti. In particolare, nelle ultime ore, stando a quanto afferma il Corriere dello Sport, la Juventus avrebbe messo nel mirino Matias Viña. Questo giovane ragazzo gioca come terzino sinistro e milita nel Nacional e sarebbe seguito da molti club europei. Fra questi appunto ci sarebbe la Juventus che per l'estate 2020 starebbe pensando di acquistare un vice Alex Sandro.

I nomi al vaglio di Fabio Paratici sono molti e sono: Emerson Palmieri, Thomas Meunier e appunto Matias Viña. Inoltre, resta da capire se Mattia De Sciglio resterà a Torino oppure se la Juve deciderà di cederlo al Paris Saint - Germain. Infatti, il club francese è da parecchio tempo sulle tracce del numero 2 juventino.

La Juve su Viña

La Juventus, nelle ultime ore, sarebbe sulle tracce di un giovane molto interessante che milita nel Nacional. Infatti, Fabio Paratici starebbe seguendo con attenzione Matias Viña.

Il ragazzo classe 97 ha un grande talento e soprattutto è molto veloce, visto che può arrivare a una velocità di 35 chilometri all'ora. Su di lui ci sarebbero anche gli occhi di Atletico Madrid, Napoli e Inter. Inoltre, Viña conosce molto bene un giocatore della Juve, visto che ha fatto tutto il percorso nelle nazionali giovanili con Rodrigo Bentancur. Dunque, il ragazzo classe 97 è un ottimo prospetto, ma bisognerà capire a quanto ammonterà la richiesta del Nacional, visto che, fino ad ora, il club ha respinto tutte le offerte pervenute per il suo terzino. Le società che si sono fatte avanti per Viña, al momento, hanno proposto 6/7 milioni ma vista la recente crescita del ragazzo, le cifre sono destinate ad alzarsi. Ovviamente, il Nacional punterà ad incassare un bel gruzzolo e starebbe già fiutando l'affare.

Inoltre, Matias Viña ha un passaporto comunitario visto che ha origini italiane.

Paratici sulle tracce di Emerson Palmieri

La Juve, la prossima estate, potrebbe regalarsi un vice Alex Sandro e per questo motivo Fabio Paratici sta valutando diversi profili. Il Chief football officer dei bianconeri segue giovani interessanti come Viña, ma è anche su giocatori più affermati come Emerson Palmieri e Thomas Meunier. Quest'ultimo va in scadenza di contratto con il Paris Saint - Germain e potrebbe essere un'ottima occasione di mercato. Con l'eventuale arrivo di un nuovo terzino sinistro non è da escludere la partenza di Mattia De Sciglio che piace al Psg. Mentre non andrebbe tenuto in considerazione il nome di Kurzawa che si sarebbe proposto ai bianconeri, ma la Vecchia Signora avrebbe fatto sapere all'entourage del giocatore di non essere interessata al ragazzo.

In ogni caso se ne riparlerà a giugno, ma la Juve si sta già portando avanti e valuta la giusta soluzione per inserire in rosa un vice Alex Sandro.