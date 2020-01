La Juventus è pronta a chiudere questo Calciomercato invernale senza squilli di tromba, se si esclude l'ingaggio - avvenuto ad inizio gennaio - del centrocampista offensivo ex Atalanta (ma in prestito al Parma fino a giugno) Dejan Kulusevski.

La sconfitta subita contro il Napoli in campionato ha però messo in evidenza alcuni problemi nel gioco, ma anche dal punto di vista caratteriale della squadra bianconera.

Nel frattempo Maurizio Sarri conta di 'riabbracciare' in rosa quanto prima gli infortunati di lungo corso, su tutti il difensore e capitano Giorgio Chiellini ed il centrocampista Sami Khedira.

Il tecnico toscano ha più volte sottolineato l'importanza del difensore centrale, non solo per il settore difensivo, ma in generale per la sua personalità. Mentre relativamente a Sami Khedira, in una recente conferenza stampa, Sarri ha fatto i propri complimenti al tedesco, sottolineato come egli sia il miglior centrocampista d'inserimento della Juventus e che quindi sarà molto importante il suo recupero in vista del finale della stagione.

Situazione infortunati: Khedira dovrebbe rientrare a febbraio, Chiellini a marzo

Come scrive Tuttosport, gli infortunati di lungo corso della rosa bianconera sono a lavoro per cercare di recuperare quanto prima dai rispettivi infortuni.

Il capitano bianconero è ai box da fine agosto a causa della lesione dei legamenti del ginocchio, mentre il centrocampista tedesco si è fermato a dicembre per la pulizia del ginocchio.

Il primo a rientrare dovrebbe essere Khedira, il quale potrebbe ritornare disponibile entro il mese di febbraio. Giorgio Chiellini invece è atteso per il mese di marzo: Maurizio Sarri spera che il Nazionale azzurro possa essere titolare già nel match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Gli altri infortunati: De Sciglio, Danilo e Demiral

Oltre a Khedira e Chiellini, ci sono anche De Sciglio, Danilo e Demiral attualmente fermi ai box per infortunio.

Il terzino italiano dovrebbe ritornare a inizio febbraio (anche se non è ancora del tutto esclusa una sua cessione durante il calciomercato invernale), mentre il brasiliano è atteso per la fine di febbraio.

Diversa è invece la situazione del difensore centrale turco Demiral, che ha subito ad inizio gennaio (nel match di campionato contro la Roma) la stessa tipologia di infortunio rimediata da Chiellini. Come più volte ribadito dall'ex difensore centrale del Sassuolo, la speranza è quella di ritornare disponibile per l'Europeo 2020 con la Turchia. Difficile però che il giocatore riesca a recuperare in appena 5 mesi, dipenderà quindi molto da cosa succederà durante la fase di riabilitazione.