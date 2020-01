Questo pomeriggio la Juventus ha proseguito gli allenamenti alla Continassa in vista della gara contro il Cagliari del 6 gennaio.

I bianconeri sono arrivati al JTC prima di pranzo e poi sono scesi in campo per svolgere un'intensa seduta di lavoro. La squadra si è dedicata soprattutto sulla cura della tattica. Maurizio Sarri sta già pensando alle scelte di formazione e in particolare si sta portando dietro tre grandi dubbi di formazione che riguardano tutti i reparti. Il tecnico juventino deve capire chi far giocare al posto dello squalificato Rodrigo Bentancur.

L'assenza del numero 30 juventino sarà sicuramente pesante e non riguarderà solo la gara contro il Cagliari, visto che dovrà saltare nel complesso tre match e perciò non ci sarà nemmeno contro la Roma e contro il Parma.

Una chance per Rabiot

Lunedì 6 gennaio, la Juventus tornerà in campo per affrontare il Cagliari. In questi giorni, Maurizio Sarri ha sta valutando le condizioni dei suoi ragazzi, anche perché la sensazione è che alla ripresa del campionato ci sarà qualche cambio. Uno sarà appunto forzato e riguarderà il centrocampo.

Al momento il principale candidato per prendere il posto di Rodrigo Bentancur è Adrien Rabiot. Il francese, prima della Supercoppa, aveva giocato tre match di fila e adesso toccherà nuovamente a lui affiancare Miralem Pjanic e Blaise Matuidi. Per il numero 25 juventino la seconda parte di stagione sarà fondamentale e la speranza dei tifosi bianconeri è che possa finalmente esprimere il suo potenziale con maggiore continuità.

Ma i dubbi di Maurizio Sarri non riguardano solo il centrocampo, infatti, restano altri due nodi da sciogliere. In difesa il grande dubbio riguarda il partner di Leonardo Bonucci: al momento il ballottaggio è fra Merih Demiral e Matthijs De Ligt. L'altro grande interrogativo di formazione riguarda l'attacco e l'impressione è che si possa rivedere il tridente formato da Paulo Dybala, Gonzalo Higuain e Cristiano Ronaldo, ma attenzione alle variabili Federico Bernardeschi e Aaron Ramsey.

Se alla fine uno dei due dovesse riuscire a strappare una maglia da titolare, allora bisognerebbe capire chi riposerà fra la Joya ed il Pipita. Mentre, CR7, ovviamente, è certo del posto.

Sabato la Juve si allenerà al pomeriggio

Quella di sabato 4 gennaio sarà un'altra giornata di lavoro per la Juventus, che sarà alla Continassa per svolgere un allenamento pomeridiano. Quella di domani per i bianconeri sarà la seduta dell'antivigilia della gara contro il Cagliari e Maurizio Sarri entrerà ancora di più nei dettagli tattici di questa sfida.

Ovviamente poi ci sarà anche l'allenamento di domenica, che sarà decisivo per capire quali saranno le scelte del tecnico juventino.