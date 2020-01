La Juventus negli anni ha sfornato giocatori che sono diventati veri e propri riferimenti nel mondo dal calcio: da Alex Del Piero a Buffon, fino ad arrivare a Chiellini, Barzagli o Marchisio, sono tanti i leader che hanno contribuito alle numerose vittorie della società bianconera. E proprio il 'Principino', dopo aver dato l'addio al calcio giocato la scorsa estate, è ancora uno dei più amati dai sostenitori della Juventus. Attualmente è entrato nel mondo del giornalismo, curando un editoriale per il Corriere della Sera edizione Torino.

Notizia recente, come scrive La Stampa, è anche il ritorno nel mondo del calcio per l'ex centrocampista bianconero. È infatti entrato nello staff societario nel ruolo di consigliere di una squadra di Calcio a 5 piemontese, nello specifico di Volpiano in provincia di Torino, la L84. Quest'ultima milita nel campionato di Serie A2 ed è considerata una delle eccellenze sportive a livello nazionale nel futsal. Grazie alla Mate, società di proprietà di Marchisio, quest'ultimo avrà il compito di portare competenza alla L84, che rappresenta, come sottolineato dall'ex centrocampista, "un patrimonio e orgoglio della nostra città" .

Marchisio ritorna nel calcio: sarà consigliere società di futsal L84

Claudio Marchisio è quindi ufficialmente nello staff societario di L84, società di calcio a 5 in crescita che fa del settore giovanile una vera e propria eccellenza. Mate, la società di proprietà del Principino, sarà sponsor ufficiale della squadra e l'aiuterà quindi all'ulteriore crescita sia dal punto di vista professionale che economico.

Proprio di recente il presidente della L84 Lorenzo Bonaria ha dichiarato: "Sono fiero di ciò che L84 è diventata, non solo a livello di prima squadra, ma soprattutto a livello giovanile. Siamo i primi ad essere stati nominati Scuola Calcio Elite dalla Figc". Uno sport, il futsal, in crescita importante anche in Italia, d'altronde dei grandi campioni che si sono affermati nel calcio vengono proprio dal calcio a 5, basti ricordare i vari Neymar, Ronaldinho, Douglas Costa.

È proprio la scuola brasiliana che sta evidentemente emergendo nella L84, tanto che attualmente la squadra è al quarto posto in A2 e potrebbe quindi qualificarsi per i playoff per la promozione in serie A1.

L'addio al calcio di Claudio Marchisio

Dopo una carriera calcistica caratterizzata da tanti successi come calciatore, Claudio Marchisio a ottobre 2019 ha dato l'addio al calcio. Condizionato dagli infortuni degli ultimi anni, il Principino ha deciso di accantonare l'esperienza da professionista per costruirsi un nuovo futuro professionale. Impegnato già in diverse attività (abbiamo parlato dell'editoriale per il Corriere di Torino), l'ex centrocampista è anche un apprezzato imprenditore nel campo della ristorazione, con un noto brand che è presente in diverse città italiane.