Con la sua doppietta Romelu Lukaku ha sbancato il San Paolo, fatto vincere l'Inter per 3 a 1 contro il Napoli, ripreso la Juve e fatto urlare di gioia il popolo interista. Numeri mai vista prima quelli del belga che con i suoi 14 goal in 18 partite è il miglior marcatore dell'Inter fino a questo punto della stagione nella storia del club. Prima di lui ci era andato vicino solo Christian Vieri che però si era fermato a 13 goal nell'anno 2000. Una garanzia in attacco per Antonio Conte insomma che lo ha voluto fortemente e oggi capiamo il perché.

Lukaku e l'Inter, una storia d'amore oltre i pettegolezzi

Quando ad Appiano l'eco di Icardi era ancora presente e pressante, Romelu Lukaku si è presentato in punta di piedi. Il suo è stato l'acquisto più costoso nella storia dell'Inter e tutti si aspettavano di vedere il nuovo fenomeno a San Siro. Tante le critiche e i mormorii sul suo conto ma BigRom ha saputo rispondere in campo a suon di goal e di prestazioni straordinarie a servizio della squadra mostrando spesso tanta generosità e umiltà (come il rigore che ha lasciato calciare ad Esposito durante Inter-Genoa).

Col tempo, e sono passati solo 5 mesi dal suo acquisito, ha saputo conquistarsi tutta la tifoseria nerazzurra, la dirigenza e soprattutto mister Conte, ovvero colui che più di ogni altro lo ha voluto nella sua rosa. Non tutte le storie d'amore nascono da un colpo di fulmine, quella tra Lukaku e l'Inter è stato un lento scoprirsi, capirsi tenendo lontani tutti quei pettegolezzi che potevano infastidire e indebolire un grande giocatore come lui. Ma un vero campione è colui che dalle critiche e dalle avversità tira fuori il meglio di sé, tutta la sua classe, la sua forza, la grinta, la voglia di combattere e di mostrare il suo valore e far capire che i 65 milioni spesi nel mercato estivo valgono tutti. Fino a questo momento valgono il primo posto in classifica in coabitazione e il record assoluto.

Ma nonostante tutto, c'è chi è ancora scettico e allora anche il suo condottiero ha imparato a riderci su. "Lukaku è una pippa...ne ho sentite dire di tutti i colori su di lui" così ha parlato Antonio Conte nel post partita di Napoli-Inter. Sì, alla fine è meglio riderci su perché le chiacchiere vanno via col vento e quello che conta sono solo i fatti, quelli del campo. Forse tutti questi pettegolezzi scaturiscono da una grande invidia che si prova nel vedere un grande giocatore che insieme alla sua squadra sta riportando vigore e adrenalina nel calcio italiano che da 8 anni ha visto dominare e vincere una sola squadra. Oggi l'Inter con un super Romelu Lukaku c'è, è tornata e fa veramente paura, anche ad uno come CR7. E non è poco.