Il pari con il Brescia ha fatto tornare un mezzo sorriso in casa del Cagliari. I sardi dopo le cinque sconfitte di fila tra campionato e coppa sembrano aver iniziato la risalita e adesso hanno il compito di proteggere l’ottimo piazzamento acquisito durante il super inizio di stagione. Per farlo si cercano anche rinforzi sul mercato con il nome di Pjaca sempre caldo, buone notizie da Nandez, mentre si fa difficile la corsa al difensore.

Con Ceppitelli ancora alle prese con la fascite plantare, i tempi di recupero non sono ancora noti, il direttore sportivo Carli sta vagliando alcune alternative, ma il tempo stringe e alcuni profili si allontanano.

Su Juan Jesus oltre alla Fiorentina ora si è inserito anche il Milan, senza contare che la Roma vuole cederlo ma senza svalutarne troppo il cartellino. Impossibile arrivare a Cistana, sembra valida la pista Magnani, ma anche qui la concorrenza non manca. Infine, sfuma l’idea Bonifazi, il centrale del Toro in settimana dovrebbe andare a rinforzare la SPAL.

Calciomercato Cagliari: Pjaca rimane in pole per l'attacco

Qualcosa potrebbe muoversi in casa Cagliari in attacco. L’obiettivo numero uno è Marko Pjaca della Juventus che è pronto a fare le valigie e trovare una squadra che lo possa rilanciare.

Lo sfortunatissimo talento croato non gioca praticamente da due anni e anche Paratici lo ha inserito nella lista dei partenti perché ha bisogno di giocare per tornare ad alti livelli. Così i bianconeri stanno cercando la giusta soluzione e i sardi sarebbero pronti ad accoglierlo a braccia aperte. Joao Pedro e Simeone da soli non bastano per restare in alto e così Pjaca, che ormai da settimane si allena con i compagni ed è anche tornato in campo in Coppa Italia la settimana scorsa, potrebbe diventare la prima alternativa al duetto rossoblu.

La corsa sarebbe partita e il tempo inizia a stringere, alla fine del mercato di gennaio mancano solo dieci giorni e quindi bisognerà fare in fretta. Secondo alcuni rumors i connazionali Rog, attuale centrocampista del Cagliari, che Srna, ex giocatore dei sardi, starebbero spingendo Pjaca ad accettare la Sardegna. I rapporti tra il club di Giulini e i bianconeri sono buoni, a questo punto l’unico ostacolo è la concorrenza con il Parma che sarebbe interessato.

Faggiano nei giorni scorsi ha detto che il mercato in attacco dei ducali è chiuso, ma i continui infortuni di Inglese e Gervinho potrebbero anche fargli cambiare idea.

Caso Nandez quasi risolto, resta al Cagliari

Il calciomercato del Cagliari inizia a delinearsi anche per i giocatori che già fanno parte della rosa rossoblu. La questione Nandez è vicina alla felice conclusione con il sudamericano e il club che sembrano aver trovato il modo di fare la pace.

La guerra legale per i diritti d’immagine che doveva partire martedì scorso in realtà non è mai iniziata. Tutto è stato rinviato e il motivo sarebbe una forte riavvicinamento delle parti. Il centrocampista quindi resterà, con ogni probabilità, al Cagliari fino alla fine della stagione, forse anche con un nuovo contratto. Il suo agente e i dirigenti rossoblu starebbero infatti trovando l’intesa su un nuovo accordo che prevederebbe una clausola rescissoria da 40 milioni di euro pronta a scattare in estate.

Roma e Inter, che erano sulle tracce del centrocampista, quindi dovranno aspettare giugno per continuare le trattative, se vorranno.

Valigie pronte invece per Castro che non è stato convocato per la partita di ieri anche per problemi disciplinari. Il fedelissimo di Maran sembra in uscita e il Genoa continua a fare pressing per portarlo alla corte di Nicola già nei prossimi giorni. Infine, sarebbe lontana l’ipotesi di uno scambio con il Lecce tra Mancosu e Ionita, idea che sembra non entusiasmi nessuna delle parti in causa.