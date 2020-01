Dopo il colpo Kulusevski, ora il Calciomercato della Juventus deve risolvere le cose in uscita. Due i nomi caldi: Emre Can e Daniele Rugani e se per il primo si continua a trattare con il PSG, per il secondo il futuro è ancora molto incerto. Secondo il sito internet ilbianconero.com è l’ex Empoli il prescelto per lasciare i Campioni d'Italia in difesa. Sarri lo ha messo ai margini, solo tre presenze in questa stagione, e ha scelto Demiral. Così anche la dirigenza si è adeguata alla scelta del mister rifiutando due offerte da 30 milioni per il turco in arrivo da Leicester e Borussia Dortmund.

E’ un’altra conferma di come Demiral, De Ligt, Bonucci e Chiellini siano i quattro centrali scelti per dare l’assalto a campionato e Champions League. Una decisione che lascia ai margini Rugani pronto a trasferirsi in nuovi lidi già a gennaio. In estate erano stati molti gli abboccamenti ma alla fine non se ne fece, ora le carte in tavola sono cambiate e le squadre che lo vogliono possono andare all’assalto senza trovare ostacoli.

Mercato Juventus: per l’Arsenal Rugani è solo un’alternativa

Nei giorni scorsi le notizie di mercato della Juventus in arrivo dall’Inghilterra avevano parlato di un forte interessamento dell’Arsenal per Rugani.

Alcuni media britannici avevano riferito addirittura di un contatto telefonico tra il difensore bianconero e il neo tecnico dei gunners Arteta. L’ex vice di Guardiola ha individuato nella difesa il reparto da sistemare per provare a rilanciare i londinesi che hanno già subito 30 gol. Così il difensore della Juve sembrava essere un nome molto caldo, ora però l’Express, altro quotidiano inglese, sembra frenare citando tanti altri obiettivi per la retroguardia dei gunners.

Rugani è infatti inserito in una lista di quattro centrali nel mirino dell’Arsenal. Il primo è Upamecano, forte difensore del Lipsia capoclassifica in Bundesliga. Le big d’Europa se lo contendono ma sembra molto difficile che la squadra griffata Red Bull possa lasciarlo andare durante questa brillante stagione. L’alternativa principe per Arteta è Boateng che da mesi viene dato in uscita dal Bayern Monaco.

Il problema è che nonostante le voci il suo addio a gennaio non è confermato dalla società tedesca.

Rugani via dalla Juventus, anche la pista Milan si complica

Upamecano e Boateng sono le prime scelte ma come detto non sono semplicissime e così l’affare tra la Juventus e l’Arsenal per Rugani non è sfumato. Al momento tutto sarebbe rallentato ma un’accelerata potrebbe esserci se i due centrali citati sopra proprio dovessero essere irraggiungibili, A quel punto l’italiano tornerebbe ad essere una prima scelta e dovrebbe solo battere la concorrenza dell’inglese Nathan Ake del Bournemouth.

Per il futuro del bianconero ci sarebbe anche l’alternativa Milan che sta cercando un difensore centrale. Anche in questo caso però Rugani sarebbe stato sorpassato nella corsa da Todibo che i dirigenti rossoneri stanno trattando insistentemente con il Barcellona.

Il giovanissimo centrale per Valverde non si tocca ma in caso di offerta importante i blaugrana potrebbero anche decidere di lasciarlo andare. Se così fosse si chiuderebbe un’altra porta per Daniele Rugani, ormai esubero di lusso della Juventus da piazzare nel calciomercato di gennaio.