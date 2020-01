Domenica 2 febbraio 2020 alle ore 15:00 ci sarà Milan-Verona, match valido per il 22° turno di Serie A.

Nella giornata precedente i rossoneri hanno ottenuto una vittoria di misura in trasferta ai danni del Brescia, imponendosi per 1-0 con la rete di Rebic al 71'. Gli uomini di Juric, nel turno appena trascorso, ottengono anch'essi il bottino pieno battendo tra le mura amiche il Lecce con un rotondo 3-0 in una partita dominata sin dai primi minuti.

Per gli amanti della statistica, durante gli ultimi cinque incontri tra le due compagini in campionato troviamo un perfetto equilibrio con due vittorie per parte ed un pareggio.

Milan, Biglia e Calabria da valutare

Mister Pioli sembra aver trovato la quadra sia con l'innesto di Ibrahimovic che col nuovo 4-4-2, perciò pare probabile che prosegua anche per questo delicato ed importante incontro su questa falsa riga, provando a centrare la quarta vittoria di fila in campionato. In porta Gigio Donnarumma partità presumibilmente titolare con davanti il pacchetto arretrato composto da Romagnoli (diffidato come Musacchio) e Kjaer al centro e Conti (considerando le condizioni precarie di Calabria) con Hernandez nei ruoli di terzini.

Sulla mediana, con la squalifica di Bennacer e Biglia claudicante, l'allenatore conterà presumibilmente su Krunic e Kessiè al centro con Calhanoglu e Castillejo ai lati. Coppia d'attacco affidata nuovamente ad Ibrahimovic e Leao, con Piatek relegato in panchina, sempre che non venga ceduto in questi giorni di mercato.

Verona, Veloso e Verre diffidati e Salcedo in dubbio

L'allenatore Juric ha disputato sinora un campionato di tutto rispetto e, con ogni probabilità, non vorrà fermarsi proprio adesso che la Serie A entra nel vivo essendo anche a due punti dalla zona Europa e con un match (contro la Lazio) da recuperare.

Probabile l'impiego del 3-4-2-1 con Silvestri in porta e davanti a sè il terzetto arretrato formato da Rrahamani, Gunter e Kumbulla. In mezzo al campo Faraoni sarà probabilmente l'ala destra mentre Lazovic agirà sulla sinistra, mentre al centro ci saranno Amrabat e Veloso (diffidato come Verre) sembrano essere i titolari. Borini, ex dell'incontro, assieme a Pessina agiranno sulla trequarti a supporto dell'unica punta Di Carmine.

Ancora precarie le condizioni fisiche di Salcedo, al momento in forse per la convocazione.

Probabili formazioni

Le probabili formazioni di Milan-Verona:

Milan (4-4-2): Donnarumma, Hernandez, Romagnoli, Kjaer, Conti (Calabria), Calhanoglu, Kessiè, Krunic, Castillejo, Ibrahimovic, Leao. All. Pioli.

Verona (3-4-2-1): Silvestri, Rrahamani, Gunter, Kumbulla, Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic, Pessina, Borini, Di Carmine. All. Juric.