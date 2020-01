Uno dei riferimenti dell'Inter degli anni 60-70 è sicuramente Sandro Mazzola, protagonista con la squadra milanese guidata allora dal tecnico Helenio Herrera. Proprio l'ex giocatore interista ha parlato dell’Inter e della stagione che stanno disputando gli uomini di Antonio Conte. In un'intervista a tuttomercatoweb, ha cercato di spronare la squadra nerazzurra nel cercare di crederci nella vittoria del campionato. Il motivo è rappresentato dal fatto che la squadra più forte del campionato, la Juventus, è apparsa molto sottotono, soprattutto nel match di campionato contro il Napoli.

Sandro Mazzola ha infatti dichiarato "vedendo questa Juventus, l'Inter deve tentare di vincere lo Scudetto". Secondo l'ex giocatore interista infatti, con i bianconeri in forma non ci sarebbero possibilità per gli uomini di Conte, ma l'Inter potrebbe sfruttare gli attuali problemi riscontrati soprattutto nel match contro il Napoli. Ciò che è emerso nel match del 'San Paolo' di domenica 26 gennaio è una Juventus molto passiva, senza volontà di recuperare il risultato dopo l'iniziale vantaggio del Napoli per merito di Zielinski.

Mazzola: 'Vedendo questa Juve, l'Inter deve tentare di vincere lo Scudetto'

Lo stesso Sandro Mazzola ha poi sottolineato che non si spiega i motivi per cui l'Inter stia incappando in tanti pareggi in queste ultime partite (contro Lecce al 'Via del Mare' e Cagliari a 'San Siro'). L'ex giocatore ha provato a motivare questi stop dichiarando "La squadra parte bene ma poi si perde e forse a mio parere più che una questione fisica è un problema mentale".

Mazzola ha quindi suggerito la 'cura' migliore per l'Inter, ovvero un lavoro importante a livello mentale, proprio come faceva il tecnico "Mago" Helenio Herrera. Sarà necessario che l'Inter però non perda altri punti se vorrà alimentare il sogno scudetto. Con l'attuale Juventus infatti la squadra di Conte ha concrete possibilità di vittoria del campionato. Tutto però dipenderà dagli uomini di Sarri considerati da Mazzola più forti della rosa attuale dell'Inter.

Le partite di Juventus ed Inter

Proprio la prossima giornata sarà molto importante ai fini della classifica, in quanto la Juventus se la vedrà contro la Fiorentina, mentre l'Inter sarà impegnata domenica sera alle ore 20:45 al 'Friuli' contro l'Udinese. Da non sottovalutare però nella lotta allo scudetto la Lazio di Simone Inzaghi. Quest'ultima infatti è a potenzialmente a -2 dalla Juventus (deve recuperare una partita a febbraio contro l'Hellas Verona, posticipata a dicembre per la Supercoppa Italiana). Gli uomini di Inzaghi saranno impegnati domenica 2 febbraio alle ore 15:00 contro la Spal.