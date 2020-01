Matteo Politano sta per lasciare l'Inter: il giocatore andrebbe in prestito alla Roma in uno scambio con Spinazzola. Da giocatore indispensabile per Luciano Spalletti ad escluso dalla rosa di Antonio Conte. Da Giugno ad Agosto 2019 il destino dell'attaccante Matteo Politano è cambiato drasticamente. Nella scorsa stagione era un punto fisso dell'attacco di mister Spalletti: con lui giocava ogni partita rendendo al massimo con prestazioni di alto livello. A confermarlo sono i numeri: 48 partite giocate 6 goal (5 in campionato e 1 in Europa League) e 6 assist in totale.

Insomma una vera garanzia. L'allenatore gli chiedeva molto anche quando le sue condizioni non erano delle migliori: Politano di fatti non ha giocato solo 2 partite perchè squalificato. Il suo ottimo bilancio stagionale ha indotto la società nerazzurra a riscattarlo dal Sassuolo per 20 milioni di euro circa.

Conte lascia fuori Politano

A Luglio il vento cambia in casa Inter: Spalletti viene esonerato e al suo posto arriva Antonio Conte. Per Politano le chance di giocare e di mettere in mostra tutto il suo talento si riducono.

Conte non lo vede adatto nel suo modulo 3-5-2. L'unica possibilità è quella di inserirlo, sempre a partita in corso, come seconda punta al fianco di Romelu Lukaku. L'Inter però non vuole venderlo subito: la carenza di organico in attacco mette in discussione la cessione di Politano che potrebbe risultare utile nel corso della stagione. Ma con l'arrivo di Sanchez, il ritrovato Martinez e la stella nascente Esposito, Politano viene oscurato e lasciato spesso in panchina. Il totale delle partite giocate sotto la direzione di Antonio Conte sono ridotte al minimo: 11 presenze fino ad oggi e solo 2 partite giocate dall'inizio: un po poco per un talento come lui.

Scambio con la Roma: Politano-Spinazzola

L'Inter a Gennaio inizia con più decisione a concretizzare la sua cessione. Precedentemente era stata attuata una proposta di mercato con il Milan, in uno scambio con Kessie non andato a buon fine, e adesso un' ipotesi più che concreta è quella di uno scambio con Spinazzola della Roma (in prestito).

Il giocatore di proprietà della Juve andrebbe a rinforzare gli esterni di Antonio Conte dopo il prolungato stop di Asamoah. Con l'infortunio di Zaniolo nella gara dell'Olimpico tra Roma e Juventus, che starà fuori fino a fine stagione, la Roma invece ha puntato gli occhi sull'attaccante ex-Sassuolo. La trattativa è in corso e mancano pochi dettagli per il primo colpo di Gennaio. L'arrivo in giallorosso di Politano sembra sempre più vicino anche perchè nella partita di coppa italia tra Inter-Cagliari del 14 Gennaio, non è stato convocato da Conte, preludio questo di una fine ormai vicina con l'Inter.