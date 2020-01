La Juventus la scorsa stagione ha effettuato uno degli acquisti più importanti della sua storia, prelevando dal Real Madrid uno dei più forti giocatori al mondo. Cristiano Ronaldo ha vinto molto a livello individuale e di squadra e l'arrivo alla Juve è stato accolto non solo dai sostenitori bianconeri - ma da tutto il calcio italiano - come una ricchezza importante per tutta la Serie A.

CR7 ha costruito i propri successi su una grande dedizione al lavoro. Lo dimostra l'ennesimo retroscena svelato da un suo collega e amico, José Semedo, giocatore che ha militato anche nel nostro campionato, al Cagliari e che attualmente gioca coi portoghesi del Vitoria Setubal.

In un'intervista al noto giornale portoghese 'Record', Semedo ha svelato come Cristiano Ronaldo abbia quasi una fissazione per il fitness e per la forma fisica. Lo dimostra infatti un viaggio che i due amici hanno fatto qualche anno fa: di ritorno dalla Cina dopo un volo estenuante di diverse ore, CR7, in piena notte, invece di andare a dormire, si mise a correre intorno ad un condominio a Madrid, convincendo anche Semedo a farlo.

'Alle 2:30 di notte, dopo viaggio di ritorno dalla Cina mi portò a correre'

José Semedo, amico di Cristiano Ronaldo, ha raccontato alla testata Record la dedizione al lavoro di Cristiano Ronaldo.

Il portoghese, dopo che i due erano tornati da un viaggio in Cina, convinse il suo amico ad andare a correre in piena notte nonostante la pesantezza del viaggio. Semedo infatti racconta di come si sentisse le gambe indolenzite dopo tante ore di viaggio in aereo e sperava che una volta atterrati, potesse andare in una Spa a rilassarsi. E invece: "Alle 2:30 di notte, dopo un viaggio di ritorno dalla Cina mi portò a correre".

Una volta arrivati a Madrid, infatti CR7 si mise maglietta e pantaloncini e convinse Semedo a correre intorno al suo condominio.

D'altronde, non è una novità questa cura maniacale della forma fisica per il portoghese e probabilmente essa è uno dei segreti del successo del campione della Juventus. Spesso sui social Cristiano Ronaldo pubblica foto mentre fa attività fisica e a volte capita che le sue sedute di fitness personalizzate anticipino i normali allenamenti che dovrà svolgere alla Juventus.

La stagione di Cristiano Ronaldo

L'attuale stagione del portoghese è di livello notevole, merito anche del gioco promosso da Maurizio Sarri che valorizza il settore avanzato.

In Serie A ha disputato 16 partite, con 14 gol e 2 assist, mentre in Champions League su 6 partite ha realizzato 2 gol ed 1 assist. Se contiamo anche il bottino raccolto con la nazionale portoghese, in questa stagione Cristiano Ronaldo sembra ritornato ai livelli di quando era il leader indiscusso al Real Madrid.

I sostenitori bianconeri sperano che anche in questo 2020 continui ad essere decisivo in Serie A, Coppa Italia e Champions League.