Questa settimana si giocheranno alcune delle partite di Coppa Italia valevoli per i quarti di finale. Nel weekend, poi, si tornerà in campo per il campionato di Serie A. Sarà un turno ricco di sfide, che andranno a coinvolgere le big.

La 21ª giornata si aprirà venerdì 24 gennaio 2020 alle ore 20.45 con il Milan impegnato nella trasferta del “Rigamonti” contro il Brescia. I rossoneri, reduci da due vittorie consecutive, proveranno ad ottenere un altro successo, per recuperare ulteriore terreno sul treno per l’Europa.

La partita verrà trasmessa in diretta tv su Sky.

Si proseguirà sabato 25 gennaio 2020 con Spal-Bologna alle ore 15.00, mentre alle ore 18.00 toccherà a Fiorentina-Genoa. Entrambe le sfide saranno visibili in diretta tv su Sky. Il programma degli anticipi si concluderà alle ore 20.45 con Torino-Atalanta. In questo caso sarà DAZN a trasmettere il match.

Roma-Lazio tra le partite in programma domenica pomeriggio

La 21ª giornata del campionato di Serie A proseguirà alle ore 12.30 di domenica 26 gennaio 2020 con l’Inter, che ospiterà a “San Siro” il Cagliari.

La partita sarà disponibile in diretta tv su DAZN. I nerazzurri, reduci da due pareggi consecutivi, sono apparsi un po’ in difficoltà nelle ultime uscite, dove il reparto avanzato ha fatto fatica ad andare a segno. Il bilancio casalingo contro i sardi è nettamente a favore, con 23 vittorie a fronte di 9 pareggi e 7 sconfitte. La scorsa stagione finì 2-0 con le reti di Lautaro Martínez e Matteo Politano.

Negli ultimi confronti diretti, però, si sono registrate anche delle pesanti sconfitte per l’Inter davanti ai propri tifosi. Nella stagione 2014/15 vinsero gli ospiti 1-4, cosa che non accadeva praticamente da vent’anni. Il Cagliari vinse anche nella stagione 2016/17 con il risultato di 1-2.

Archiviato il lunch match, avremo tre partite in programma alle ore 15.00. L’Hellas Verona riceverà il Lecce (Sky), mentre l’Udinese farà visita al Parma (Sky).

Infine, ci attenderà Sampdoria-Sassuolo, con diretta tv trasmessa su DAZN. Il clou della 21ª giornata di Serie A sarà tra il tardo pomeriggio e la sera. In programma alle ore 18.00 ci attenderà il derby Roma-Lazio. La sfida della Capitale sarà visibile con diretta tv su Sky. I giallorossi cercheranno punti per confermarsi nella zona Champions League, mentre i biancocelesti proveranno a mantenere il passo delle prime due in classifica, sognando, chissà, qualcosa di molto prestigioso.

Si chiuderà alle ore 20.45 con il posticipo tra Napoli e Juventus (Sky). Nelle ultime due trasferte al “San Paolo” si è sempre imposta la squadra bianconera. Nella stagione 2018/19 finì 1-2 con doppio vantaggio ospite firmato da Miralem Pjanić ed Emre Can, dimezzato poi da José Callejón. Nella stagione 2017/18 si impose la Juventus con il risultato di 0-1 e goal dell’ex Gonzalo Higuaín. Il bilancio casalingo del Napoli è di 23 vittorie a fronte di 27 pareggi e 23 sconfitte.

Gli azzurri sono in crisi di risultati in Serie A ed una vittoria contro i bianconeri potrebbe dare nuova linfa alla squadra di Gennaro Gattuso.