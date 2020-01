Tra due giorni la Juventus tornerà in campo dopo la pausa natalizia e i bianconeri si troveranno di fronte il Cagliari. A difendere i pali della squadra di Maurizio Sarri ci sarà Wojciech Szczesny. Il numero 1 juventino ha parlato ai microfoni di Sky Sport e, inevitabilmente, è tornato sulla sconfitta della Juventus in Supercoppa contro la Lazio: "La delusione c'è ancora perché abbiamo perso una coppa", ha dichiarato il giocatore della Juve aggiungendo poi che questo ko è alle spalle dato che ormai è iniziato il nuovo anno.

Inoltre, Wojciech Szczesny ha voluto sottolineare che la squadra si è confrontata ed è pronta a ripartire con più fame e più voglia.

La Juve è pronta a ripartire

Lunedì 6 gennaio, la Juventus tornerà in campo per affrontare il Cagliari nella prima sfida del 2020. I bianconeri da diversi giorni lavorano per essere al top per la ripresa del campionato. Dunque, questo match sarà l'occasione per lasciarsi alle spalle la gara persa contro la Lazio. Anche perché la Juve ha tanti obiettivi per il nuovo anno come ha spiegato Wojciech Szczesny: "Abbiamo parlato tra di noi e adesso si riparte con tanta fame e con tanta voglia di vincere tutti i trofei".

Il portiere della Juve, però, ha spiegato che contro il Cagliari non sarà facile e prevede una sfida tosta, perché sarà la prima dopo la pausa. Ma si dice fiducioso perché la squadra si sta preparando al meglio per ottenere i tre punti. Szczesny, inoltre, si è soffermato sulla fase difensiva della Juve: "Si deve migliorare in difesa", ha spiegato il numero 1 juventino aggiungendo poi che la squadra ha le giuste qualità per migliorare e che bisogna ritrovare la voglia di lottare e di soffrire. Szczesny è certo che presto la Juve ritroverà la compattezza difensiva.

La corsa scudetto

Da lunedì per la Juve riprenderà la corsa scudetto e i bianconeri cominceranno la loro battaglia per il titolo dalla sfida contro il Cagliari. Il calendario della squadra di Maurizio Sarri è molto serrato e, per questo, la Vecchia Signora dovrà tenere alta la guardia.

Wojciech Szczesny ha parlato proprio della corsa per lo scudetto ed ha tenuto a sottolineare che le squadre in corsa per il titolo sono molte. Per il portiere juventino non c'è solo l'Inter in lizza per lo scudetto, ma anche la Lazio e la Roma. Infine, l'estremo difensore della Juve ha voluto dare il benvenuto a Dejan Kulusevski che, da qualche giorno, è un nuovo giocatore bianconero anche se resterà in prestito al Parma fino a giugno: "È un giocatore forte, di grande talento. Credo che la Juve abbia fatto un gran colpo". Dunque Szczesny promuove a pieni voti l'acquisto di Kulusevski e, a giugno, quando il ragazzo classe 2000 sbarcherà a Torino, sarà pronto ad accoglierlo nello spogliatoio juventino.