L'ultima partita del girone di andata di Serie A si è chiusa con il pareggio fra Inter-Atalanta per 1 a 1 e con la vittoria della Juventus contro la Roma, i bianconeri hanno conquistato il titolo di Campione d'Inverno, superando la squadra di Conte di due punti.

Ciò che è emerso dalla scontro fra Inter e Atalanta è la crescita importante nelle prestazioni della squadra allenata da Gian Piero Gasperini, che ha rischiato anche il 'colpaccio' a San Siro se Handanovic non avesse parato il rigore calciato dalla punta colombiana Luis Muriel.

Per celebrare l'ottima prestazione dell'Atalanta, il capitano dei bergamaschi Alejandro 'Papu' Gomez ha postato su Instagram una sua foto scrivendo "Prestazione di altissimo livello, complimenti a tutti i ragazzi, quest'Atalanta non molla mai'. È arrivata la risposta di un tifoso dell'Inter che oltre a fare i complimenti alla squadra di Gasperini ha punzecchiato l'argentino sottolineando come l'Atalanta giochi benissimo contro l'Inter e non quando affronta la Juventus.

Non è mancata la replica del 10 atalantino in maniera decisa ed educata rivolta al sostenitore interista.

'Solo contro la Juventus non giocate mai'

Non ha usato giri di parole il tifoso dell'Inter che ha risposto al post di Gomez che celebrava la grande prestazione dell'Atalanta. Il sostenitore interista ha infatti scritto "Solo contro la Juventus non giocate mai. Con l’Inter sempre grandi prestazioni, mentre contro i gobbi solo sconfitte. Sarà che il vostro allenatore è juventino. Ma detto questo complimenti, giocate grande calcio”. Lo stesso Gomez ha risposto al tifoso interista sottolineando come l'Atalanta abbia creato non pochi problemi anche alla Juventus, basti vedere la scorsa stagione quando i bergamaschi hanno estromesso dalla Coppa Italia la Juventus guidata da Massimiliano Allegri.

Gomez ha sottolineato che l'Atalanta ha giocato bene anche contro la Juventus

Inoltre nell'ultima partita di Serie A fra Atalanta e Juventus la squadra capitanata da Gomez era in vantaggio 1 a 0 fino al 74', con i bianconeri che hanno poi ribaltato il risultato negli ultimi minuti vincendo a Bergamo per 3 a 1.

Proprio in riferimento alle parole del tifoso interista, Gomez ha poi aggiunto "Forse è solo fortuna se contro di voi abbiamo fatto quasi sempre risultati positivi. Spero che la mia risposta possa soddisfarti. Un abbraccio grande".

Intanto l'Inter, dopo il pareggio contro l'Atalanta, si è riscattata in Coppa Italia battendo negli ottavi di finale il Cagliari di Maran per 4 a 1. Mattatore del match Romelu Lukaku, autore di una doppietta mentre gli altri gol sono stati realizzati dal centrocampista Borja Valero ed il difensore Andrea Ranocchia.