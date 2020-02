In queste ultime settimane il tecnico della Juventus Maurizio Sarri è finito sotto l'occhio del ciclone, soprattutto dopo la sconfitta al 'Bentegodi' contro l'Hellas Verona. La cena di lunedì 10 febbraio fra Agnelli, Paratici e Sarri è servita per ristabilire la serenità, con la dirigenza bianconera che ha confermato la piena fiducia al tecnico toscano. Ovviamente sui social non sono mancate le polemiche contro Sarri, ritenuto un tecnico non adatto alla Juventus da molti sostenitori bianconeri. Negli ultimi giorni alcuni media sportivi hanno avanzato la possibilità di un ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus, considerando che il tecnico livornese è ancora sotto contratto con la società bianconera fino a giugno 2020.

Non è mancata però la smentita da parte di Giovanni Branchini, agente sportivo di Allegri, il quale ha confermato che la Juventus rappresenta il passato per l'allenatore toscano e che dalla prossima stagione il suo assistito è pronto per nuove esperienze professionali.

Branchini: 'Allegri pronto per nuove avventure'

Branchini, intervenendo a 'Gr Parlamento', ha dichiarato: "Sono solo speculazioni il ritorno del tecnico alla Juventus". In questo modo ha voluto smentire le indiscrezioni recenti che davano il toscano vicino ad un clamoroso ritorno sulla panchina bianconera.

Ha poi aggiunto che questo anno di pausa lo sta vivendo molto bene, dichiarando "è arrivato a un commiato amichevole con la Juventus e voleva tirare un po' il fiato". Ulteriore conferma di come i rapporti fra Allegri e la società bianconera siano rimasti molto buoni. Lo stesso Branchini ha poi aggiunto che l'allenatore è pronto per nuove avventure, probabilmente all'estero, confermando che non ha nessuna intesa con società estere.

Si aspetta infatti che si arrivi alla fase cruciale della stagione così da valutare eventuali contatti da parte di qualche società importante. In merito invece al possibile arrivo di Guardiola alla Juventus ha sottolineato che tutto dipenderà dal Manchester City.

Branchini sul possibile arrivo di Guardiola alla Juventus

Branchini ha detto la sua anche sul possibile divorzio tra Guardiola e il Manchester City.

L'agente sportivo si è detto convinto che non sarà di certo il tecnico spagnolo a lasciare la società inglese, ma eventualmente dovrà essere una decisione del City. D'altronde con l'esclusione dalla Champions League, la società dovrà necessariamente ridimensionarsi e quindi dovrà tagliare alcune spese eccessive. Il tecnico catalano guadagna infatti 20 milioni di euro a stagione ed ha un'intesa contrattuale con la società inglese fino a giugno 2021. In ogni caso il Manchester City farà ricorso al Tas per evitare di attutire o annullare la sentenza dell'UEFA.