Nelle ultime settimane, Federico Bernardeschi ha cambiato ruolo, in quanto mister Maurizio Sarri ha deciso di trasformarlo definitivamente in una mezzala. Questo nuovo ruolo piace al numero 33 juventino anche se per esigenze tecnico-tattiche ha dovuto rallentare un po' il proprio processo di cambiamento.

Nelle ultime settimane, però, Federico Bernardeschi è stato anche al centro di alcuni rumors di mercato e il suo nome era stato accostato al Barcellona. Il giocatore toscano ha parlato proprio dell'interesse che il club blaugrana ha avuto nei suoi confronti: "Quando vieni accostato a un top club come il Barcellona è motivo d'orgoglio, ma io faccio già parte di un top club".

Dunque, Bernardeschi sta bene alla Juventus e non pare voler pensare ad altro.

Bernardeschi parla delle voci di mercato che lo hanno riguardato

Ieri, Federico Bernardeschi era a Milano per un evento legato al suo sponsor tecnico. Il numero 33 juventino è stato ospite dell'istituto Lagrange di Milano dove ha incontrato molti giovani sportivi.

A margine di questo evento, Bernardeschi ha parlato anche dei temi legati alla Juventus. In particolare, gli è stato chiesto di parlare del suo futuro visto che nelle ultime settimane si è parlato di un suo possibile approdo in altri club: "Io ho un contratto con la Juve, per me non è un problema, io sto bene a Torino", ha detto Bernardeschi, spiegando pure che la società non gli ha mai parlato di mercato, anzi i dirigenti bianconeri hanno sempre affermato il contrario.

Il giocatore ha quindi sottolineato come gli abbia fatto molto piacere che, quando si è parlato di una sua possibile cessione, la Juventus abbia sempre chiuso a questa possibilità.

Bernardeschi sulle polemiche post Juve-Fiorentina

Dopo la partita tra la Juventus e la Fiorentina si sono scatenate diverse polemiche. Il club viola ha recriminato per un episodio arbitrale e la risposta dei bianconeri non si è fatta attendere.

Su questa questione è intervenuto anche Federico Bernardeschi: "Le polemiche fanno parte del gioco, è normale. L'importante è che la Juventus continui a vincere". Dunque, il numero 33 juventino pare proprio essere concentrato solo sul campo e insieme ai suoi compagni pensa a raggiungere altri grandi traguardi.

Un nuovo ruolo per Bernardeschi

Nelle prossime partite, Maurizio Sarri farà sicuramente delle variazioni di formazione.

Anche perché adesso, per la Juventus, inizia un periodo ricco di impegni tra campionato, Coppa Italia e Champions League. Dunque, il tecnico juventino dovrà sfruttare tutti i suoi uomini. Fra le tante alternative che ha a disposizione Maurizio Sarri c'è anche Federico Bernardeschi. Il numero 33 juventino sarà un'opzione da utilizzare a centrocampo, visto che l'allenatore bianconero ha deciso di trasformarlo proprio in una mezzala.

Poi Bernardeschi ha parlato del suo nuovo cambio di ruolo: "È stato molto difficile cambiare ruolo, ma il progetto iniziale era questo e ne avevo parlato a inizio stagione con Sarri", ha dichiarato, aggiungendo che gli piace molto questo nuovo ruolo e lo interpreta con entusiasmo.

Bernardeschi, pero, si è detto dispiaciuto di aver iniziato con un po' di ritardo il suo processo di cambiamento. Infatti, il giocatore classe '94, nella prima parte di stagione, ha dovuto adattarsi per il bene della squadra e ha dovuto giocate come trequartista. Infine, Bernardeschi ha parlato delle rivali nella corsa scudetto sottolineando che Inter e Lazio stanno dando filo da torcere e da un lato questo è un bene perché aiuta la Juventus a tenere alta la concentrazione, però dall'altro lato i bianconeri sanno di non poter sbagliare nulla.