Sabato 15 febbraio 2020 alle ore 18:00 ci sarà Bologna-Genoa, match valido per il 24° turno di Serie A.

Nella giornata appena trascorsa il Bologna ha battuto la Roma in trasferta per 3-2, grazie alla prestazione eccelsa di Barrow che è stato autore di una doppietta. Il Genoa, invece, ha ottenuto i tre punti nella partita casalinga contro il Cagliari, imponendosi di misura per 1-0 con la rete di Goran Pandev.

Le statistiche tra le due compagini relative agli ultimi cinque match in Serie A sono appannaggio del Bologna con due vittorie contro una soltanto del Genoa e due pareggi.

Bologna, Skov Olsen e Svanberg si contendono una maglia

Siniša Mihajlović è reduce da tre vittorie consecutive in campionato che gli stanno permettendo di trovarsi in settima posizione ad una sola lunghezza dalla zona Europa League. Per continuare su questo magnifico trend l'allenatore serbo si affiderà presumibilmente al 4-2-3-1 con Skorupski tra i pali e davanti il pacchetto difensivo composto da Bani e Danilo al centro e Denswil assieme a Tomiyasu saranno i terzini. La mediana sarà affidata a Schouten e Poli, mentre sulla trequarti Soriano ed Orsolini saranno affiancati da uno tra Skov Olsen e Svanberg, col danese in pole position per una maglia.

Palacio sarà probabilmente l'unica punta. Per il Bologna Santander, Denswil e Mbaye saranno tra i diffidati del match.

Genoa, ballottaggio in attacco tra Pandev e Pinamonti

Davide Nicola e il suo Genoa sono invischiati in terzultima posizione a tre punti dalla zona salvezza e questa delicata ed importante partita potrebbe aiutare il Grifone a risalire la china. Per riuscirci il mister piemontese si affiderà probabilmente al 3-5-2 con Perin in porta che sarà protetto dal terzetto arretrato formato da Soumaoro, Biraschi e Masiello.

In mezzo al campo saranno da valutare le condizioni di Schone che, qualora non dovesse recuperare, potrebbe essere sostituito da Sturaro. Il reparto sarà completato presumibilmente da Cassata e Radovanovic al centro ed Ankersen assieme al capitano Criscito che agiranno sui lati. Pandev e Pinamonti si contendono un posto in attacco, con l'ex nerazzurro leggermente favorito, insieme a Sanabria. Per il Grifone Schone, Pandev e Ghiglione saranno diffidati.

Probabili formazioni

Le probabili formazioni di Bologna-Genoa:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Denswil, Bani, Danilo, Tomiyasu, Poli, Schouten, Soriano, Orsolini, Skov Olsen (Svanberg), Palacio. All. Mihajlović.

Genoa (3-5-2): Perin, Soumaoro, Masiello, Biraschi, Sturaro (Schone), Cassata, Radovanovic, Ankersen, Criscito, Sanabria, Pandev (Pinamonti). All Nicola.