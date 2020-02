La Juventus potrebbe essere una delle protagoniste del prossimo Calciomercato estivo. Molto dipenderà dall'esito di questa stagione, con i bianconeri impegnati in Serie A, Coppa Italia e Champions League. L'eventuale conferma di Maurizio Sarri per la prossima stagione passerà evidentemente dai successi che otterrà il tecnico toscano. La società bianconera si aspetta molto soprattutto a livello europeo, con il gioco offensivo di Sarri che potrebbe essere decisivo per arrivare fino in fondo nella massima competizione europea.

Non è però escluso che la Juventus decida di cambiare guida tecnica indipendentemente dall'esito di questa stagione.

Come scrive il Sun infatti il tecnico del Manchester City Guardiola potrebbe lasciare la società inglese dopo la sentenza arrivata dall'UEFA in merito all'esclusione del City dalle prossime due edizioni della Champions League. Il tecnico catalano, quindi, nonostante abbia un contratto in scadenza a giugno 2021, potrebbe anticipare il suo addio al Manchester City e trasferirsi alla Juventus.

Potrebbe seguirlo a Torino il centrocampista tedesco Ilkay Gundogan.

Juventus, lo scenario Guardiola-Gundogan

Secondo il noto giornale inglese, Pep Guardiola potrebbe lasciare il Manchester City in estate. Nonostante arrivino indiscrezioni che parlano di una volontà del tecnico catalano di restare al City anche con l'esclusione degli inglesi dalla Champions League, tale sentenza condizionerà molto le finanze del City.

La mancata partecipazione alla massima competizione europea determinerà una diminuzione dei ricavi e quindi sostenere uno stipendio come quello di Guardiola (guadagna 20 milioni di euro a stagione) potrebbe essere pesante anche per le floride casse della società inglese. Inoltre non è escluso che tanti giocatori, data l'esclusione dalla Champions League, potrebbero decidere di lasciare il Manchester City per avere l'opportunità di partecipare alla massima competizione europea.

Come scrive il Sun quindi, Guardiola potrebbe anticipare il suo addio al City già dalla prossima estate, con la Juventus che sarebbe interessata al suo ingaggio. Inoltre il tecnico catalano potrebbe portarsi a Torino il centrocampista tedesco Ilkay Gundogan. Il regista ha un contratto in scadenza a giugno 2023 ed ha una valutazione di circa 50 milioni di euro.

Juventus, potrebbe arrivare Gundogan: in tal caso potrebbe essere ceduto Pjanic

Il tedesco potrebbe arrivare soprattutto se Pjanic dovesse lasciare la Juventus: il regista bosniaco ha mercato in Francia, piace in particolar modo al Paris Saint-Germain.

Secondo SportMediaset, potrebbe svilupparsi uno scambio fra Juventus e PSG, che porterebbe il bosniaco a Parigi e la punta argentina Mauro Icardi a Torino. Uno scambio che però si potrebbe concretizzare solo se il Paris Saint-Germain riscatterà l'argentino per 70 milioni di euro dall'Inter.