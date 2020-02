La Juventus è stata una delle protagoniste del Calciomercato invernale. A differenza però della scorsa estate, la dirigenza bianconera ha pensato soprattutto ad alleggerire la rosa ed ad investire nel settore giovanile. Sono infatti partiti alcuni giocatori considerati esuberi dal tecnico bianconero Maurizio Sarri. Su tutti spiccano i nomi di Perin, Pjaca, Mandzukic ed Emre Can. Dietro però la volontà di cedere possiamo trovare non solo l'esigenza di sistemare il bilancio d'esercizio ma anche quella di riservare tutti i principali sforzi d'investimento per il prossimo colpo estivo.

Secondo ilbianconero.com infatti la Juventus starebbe lavorando già al prossimo acquisto estivo. Migliorare una rosa importante come quella bianconera non è impresa facile, ecco perché possiamo aspettarci acquisti mirati in grado di garantire un ulteriore salto di qualità alla Juventus. I bianconeri starebbero lavorando all'acquisto del centrocampista francese del Manchester United Paul Pogba: se lo scorso calciomercato estivo poteva essere considerato un sogno di mercato, a luglio potrebbe diventare una vera e propria occasione.

Nel 2019 infatti il Manchester United chiedeva 150 milioni di euro per il suo cartellino, il prossimo calciomercato estivo potrebbe lasciare l'Inghilterra per una somma vicina ai 100 milioni di euro.

Juventus, cessioni di gennaio utili per il possibile colpo estivo: Pogba

Come scrive ilbianconero.com, la Juventus è al lavoro per regalare un grande colpo di mercato durante il prossimo calciomercato estivo.

L'esigenza principale resta quella di rinforzare il centrocampo, che necessità di mezzala in grado di garantire qualità, quantità ed inserimento. La Juventus potrebbe decidere di investire su Paul Pogba, il francese infatti è destinato a lasciare il Manchester United dopo tre stagioni non di certo ideali dal punto di vista del rendimento. Inoltre gli attriti con personaggi influenti legati al Manchester United (in particolar modo con Paul Scholes) potrebbero facilitare ulteriormente la partenza del francese.

Quest'ultimo ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e potrebbe essere acquistato per una somma vicina ai 100 milioni di euro.

Juventus sarebbe in vantaggio per l'acquisto di Paul Pogba

Le ultime indiscrezioni di mercato parlano di una Juventus in vantaggio per l'acquisto del nazionale francese, anche perché il Real Madrid in estate dovrebbe investire sul centrocampista dell'Ajax Van de Beek. I bianconeri potrebbero non avere concorrenti per Paul Pogba, che come è noto, apprezzerebbe un ritorno a Torino. Infatti è rimasto molto legato ai sostenitori bianconeri ma anche ad alcuni suoi ex compagni alla Juventus, su tutti Cuadrado e Dybala.