Iniziano a spuntare tanti profili per il prossimo Calciomercato della Juventus. Oltre ai vari Icardi, Tonali e Rakitic, obiettivi “sicuri” secondo gli esperti del settore, oggi circola il nome Leroy Sanè. L’esterno dovrebbe lasciare il Manchester City a fine stagione e su di lui ci sono alcune delle big del calcio mondiale. Il tedesco non è ovviamente l’unico obiettivo in Premiere Legue, anzi il mirino di Paratici è puntato con forza da mesi su Paul Pogba.

Secondo molti siti sportivi inglesi, oggi il centrocampista avrebbe rivelato ai compagni il desiderio di lasciare il Manchester United a giugno.

Una voce che aprirebbe sempre di più il duello, sempre caldo, tra i Campioni d’Italia e il Real Madrid per il fenomeno francese. Il potente agente Mino Raiola sarà sicuramente l’ago della bilancia nel trasferimento che sembra prendere sempre più corpo.

Calciomercato Juventus: idea Sanè per l’attacco

L’argomento principale del calciomercato della Juventus in queste ore è però Leroy Sanè. L’esterno d’attacco tedesco al momento è ai box per la rottura del legamento crociato del ginocchio. Un infortunio che lo tiene fuori dai campi da agosto e che, probabilmente, lo ha costretto a rimanere al Manchester City più del previsto.

Il giovane tedesco fin dalla scorsa estate è rimasto ai margini del progetto tecnico di Guardiola che aveva lasciato aperte le porte del trasferimento al Bayern Monaco, squadra che si era fatta avanti con più convinzione.

L’addio a fine stagione è quindi molto probabile e il prezzo, che in prima battuta si orientava verso gli 80-100 milioni, ad oggi è sceso a 60. Di certo non poco ma il ragazzo ha qualità importanti e lo dimostrano anche i numeri, con il City ha segnato 39 gol e fornito 45 assist in 134 partite ufficiale.

Funambolo del pallone con capacità tecniche e una velocità notevole, il 24enne teutonico sarà quindi un nome molto importante del prossimo mercato.

Sanè tra Juventus, Bayern e Real Madrid

Per un profilo del genere sarebbe pronta a scatenarsi una vera e propria guerra di calciomercato tra Juventus, Bayern Monaco e Real Madrid. Come detto i bavaresi partono in testa nella corsa visto che già qualche mese fa sembravano avere in pugno il giocatore.

I contatti erano avviati e, probabilmente, senza il grave infortuno il suo futuro sarebbe stato in patria. Il tempo però passa e tutto nelle trattative può cambiare, senza contare che proprio il tempo non mancherà a chi vorrà acquistare il giocatore la prossima estate. Così in Italia ci sarebbe la Juve a provare ad inserirsi nell’affare, secondo il sito calciomercato.it rilanciato anche dallo spagnolo Fichajes mentre, sempre in Spagna, parlano di un interessamento del Real Madrid.

Se davvero dovesse esserci una trattativa bisognerà poi pensare a come adattarlo al gioco di Maurizio Sarri. Nell’attuale 4-3-1-2 Sanè farebbe fatica ad adattarsi, Il giocatore del City è un esterno d’attacco puro e, proprio come Douglas Costa, trovargli una collocazione nell’attuale sistema di gioco non sarebbe per niente facile.

E’anche vero che il tecnico sembra aver abbandonato l’integralismo tattico di Napoli e così i cambi di modulo potrebbero non essere finiti nella sua avventura bianconera. Tra Pogba, Tonali e tutti gli altri, spunta Leroy Sanè per il calciomercato della Juventus.