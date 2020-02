Il Milan, grazie all'apporto tecnico e caratteriale di Ibrahimovic, sembra aver svoltato nei risultati, ottenendo vittorie convincenti non solo in campionato ma anche in Coppa Italia. Si giocherà l'accesso alla finale della competizione italiana proprio contro la Juventus, in un match che ha sempre molto fascino per gli amanti del calcio. A tenere banco però in questi giorni è anche la questione di mercato, non tanto quello condotto nel mese di gennaio, ma quello che riguarderà l'estate.

Uno dei problemi che la dirigenza rossonera guidata da Boban e Maldini dovrà affrontare, è la situazione Gigio Donnarumma.

Il portiere della nazionale italiana è oramai diventato una certezza, un riferimento al Milan da ben quattro anni quando l'attuale tecnico del Bologna Mihajlovic lo lanciò nella mischia. Come è noto, il giocatore va in scadenza a giugno 2021 e sembra non ci siano stati approcci con la società per cercare di intavolare una trattativa di rinnovo di contratto. Di recente l'agente di Donnarumma Mino Raiola ha fatto capire che con l'attuale proprietà (il fondo Elliott) il Milan non è destinato ad avere un grande futuro.Secondo l'agente sportivo il fondo non investirà molto sul mercato e sarà sempre molto attenti al bilancio d'esercizio.

Ecco perché se le cose rimarranno così, il portiere è destinato a lasciare il Milan.

Juventus, Donnarumma occasione di mercato, potrebbe costare 50 milioni

Come scrive La Gazzetta dello Sport, ad oggi la probabilità di cessione di Donnarumma durante il prossimo Calciomercato estivo è notevole. Il motivo è la mancanza di fiducia da parte del portiere e del suo agente nel progetto societario guidato dalla proprietà Elliott.

Secondo Raiola infatti è necessario che il Milan sia affidato ad una proprietà che abbia voglia di investire per fare il definitivo salto di qualità e tornare ai fasti di un tempo. Ecco perché Donnarumma è destinato a lasciare il Milan, anche perché ha un contratto in scadenza a giugno 2021. L'unico modo per la società di monetizzare dalla sua partenza è venderlo proprio nel prossimo calciomercato estivo, con la speranza che dalla sua cessione possa ricavare almeno 50 milioni di euro.

Sarebbe un'importante plusvalenza dal punto di vista del bilancio che sistemerebbe alcuni dei problemi che il Milan ha con la UEFA. Ricordiamo infatti ad inizio stagione la rinuncia all'Europa League (a favore del Torino) proprio per evitare ulteriori problemi con il Fair Play Finanziario.

Donnarumma piace a Juventus e Real Madrid

Come scrive La Gazzetta dello Sport, Donnarumma potrebbe lasciare il Milan per 50 milioni di euro. Potrebbe rappresentare un'occasione di mercato in quanto a 21 anni è uno dei portieri più forti a livello mondiale. La Juventus è sicuramente coperta se consideriamo l'ottima stagione di Wojciech Szczęsny (fra l'altro sarebbe vicino il rinnovo di contratto fino a giugno 2024) ma non è escluso che possa decidere di investire sul nazionale italiano.

L'idea della Juventus è tornare a formare lo zoccolo duro italiano ed in questo senso potrebbe arrivare l'acquisto di Donnarumma. Quest'ultimo piace anche al Real Madrid.