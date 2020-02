La Juventus potrebbe essere una delle principali protagoniste del Calciomercato estivo. L'aumento di capitale da 300 milioni di euro completato a gennaio, aggiunto ad un mercato invernale caratterizzato prettamente da cessioni, potrebbe agevolare un campagna di trasferimenti improntata su investimenti pesanti. L'idea della società bianconera è quello di puntare su acquisti in grado di incrementare ulteriormente il livello qualitativo di una rosa già forte.

Fra i nomi principali associati alla Juventus troviamo quello della punta attualmente al Paris Saint Germain, Mauro Icardi, ancora di proprietà dell'Inter.

Come è noto la società francese vanta sul giocatore un diritto di riscatto di circa 70 milioni di euro che fino a poco tempo fa sembrava scontato. Adesso, come conferma SportMediaset, le cose sarebbero cambiate non tanto per motivi tecnici, ma dal punto di vista ambientale. Ci sarebbero infatti problemi nello spogliatoio fra l'argentino ed alcuni senatori del Paris Saint Germain.

Juventus, Icardi possibilità concreta per il calciomercato estivo

Come sottolinea SportMediaset, non è ancora tramontata la possibilità di vedere Mauro Icardi con la maglia della Juventus.

L'argentino infatti sembrerebbe non certo della sua permanenza al Paris Saint Germain in quanto ci sarebbero problemi con alcuni suoi compagni di squadra. Questo potrebbe portare il PSG a non riscattare l'argentino che quindi ritornerebbe all'Inter. Difficile, però, la sua permanenza a Milano considerando il modo in cui si è lasciato con società ed ambiente. La Juventus osserva la situazione e potrebbe sfruttare l'occasione cercando di portarlo a Torino.

Da sempre Paratici è un grande estimatore di Icardi e non è escluso che in estate, qualora ci fosse la possibilità, decida di investire sull'argentino.

Indiscrezione dalla Francia: il PSG potrebbe acquistare Icardi per girarlo poi alla Juventus

Alcuni organi di stampa francesi hanno anche diffuso un'indiscrezione in merito alla quale il Paris Saint Germain potrebbe comunque riscattarlo dall'Inter e poi girarlo alla Juventus, per evitare che la società bianconera tratti direttamente con i 'rivali' storici.

Possibilità che non trova conferma però dai media sportivi. Sempre SportMediaset sostiene che oltre alla Juventus ci sarebbe anche il Real Madrid interessato alla punta argentina. D'altronde la squadra allenata da Zidane è alla ricerca di un'alternativa a Benzema. Una situazione che bisognerà valutare più avanti, ad oggi però non è così certa la permanenza di Icardi al Paris Saint Germain.