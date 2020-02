La Juventus è pronta ad investire in maniera massiccia sul mercato la prossima estate. Le cessioni avviate nel mese di gennaio sono servite per alleggerire la rosa e allo stesso tempo diminuire il monte ingaggi. Ecco perché ci aspettiamo un mercato estivo all'insegna di investimenti di qualità, soprattutto a centrocampo. La Juventus però è pronta a costruire il futuro su alcune certezze: una di queste, almeno per la stagione 2020-2021, sarà il centrocampista francese Blaise Matuidi.

La società bianconera ha infatti esercitato l'opzione presente sul contratto del nazionale francese ed ha allungato l'intesa contrattuale fino a giugno 2021.

D'altronde il francese sta dimostrando tutta la sua importanza anche con la gestione tecnica di Maurizio Sarri. Tanta quantità ed inserimenti fanno di Matuidi un giocatore evidentemente diverso rispetto a quelli presenti attualmente nella rosa bianconera. Con il rinnovo di contratto decadono automaticamente le voci che davano per partente in estate il centrocampista della nazionale francese.

Juventus, ufficializzato rinnovo di contratto di Matuidi fino al 2021

L'ufficializzazione del rinnovo di contratto di Blaise Matuidi è l'ennesima conferma dell'importanza del nazionale francese nella rosa bianconera.

La nuova intesa contrattuale fino a giugno 2021 va a spegnere le indiscrezioni di mercato che davano il francese in partenza durante il Calciomercato estivo. Si è parlato infatti di un possibile scambio di mercato Juventus e Lione che avrebbe portato Matuidi in Francia ed il centrocampista Aouar a Torino. Fra l'altro di recente è stato proprio il presidente del Lione Aulas a confermare come gli piacerebbe intavolare una trattativa di mercato fra la sua società e quella del suo amico Andrea Agnelli.

La stagione di Matuidi alla Juventus

Il nazionale francese è stato uno dei più impiegati dal tecnico della Juventus Maurizio Sarri in questa stagione. 22 presenze in Serie A, 5 in Champions League con 1 gol e 2 partite giocate in Coppa Italia dimostrano tutta la fiducia che nutre il tecnico toscano nei confronti del nazionale francese. La conferma di Matuidi per la prossima stagione potrebbe portare quindi a possibili cessioni nella mediana bianconera.

Il mercato della Juventus

A rischio partenza ci sono Ramsey, Pjanic e Bernardeschi. Il centrocampista gallese potrebbe essere la carta per arrivare al nazionale francese Paul Pogba mentre per i regista bosniaco di recente si è parlato di un interesse concreto del Paris Saint Germain. Probabile futuro professionale lontano da Torino anche per Bernardeschi, che dovrà dare il massimo in questi mesi per potersi conquistare la conferma per la prossima stagione, attualmente molto difficile.